Війна і вибори: чи голосуватимуть українці 2025 року

В українських політичних колах активно обговорюють майбутні вибори, зокрема помітно пожвавлення серед кількох партійних офісів і народних депутатів.

Такі обговорення виникають на тлі чуток про початок мирних переговорів і закінчення війни в Україні.

Чи будуть вибори в Україні 2025 року – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Політики готуються до виборчого процесу

Юрій Богданов, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики, розповів, що українські політики почали підготовку до виборів і промацують своє електоральне поле. Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Якщо ми зараз подивимося на те, що відбувається в українському політикумі, то обʼєктивно навіть ті політики, які публічно говорять, що вони не вірять у проведення виборів, готуються до них", – зазначив експерт.

За його словами, якщо колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний братиме участь у майбутніх виборах, то він може охопити майже половину електорального поля всіх інших кандидатів.

У президентській партії розглядають варіант перезапуску бренду "Слуга народу" під новою назвою – "Команда Зеленського". Над цим проєктом, ймовірно, працюватиме віцепрем’єр Михайло Федоров, повідомляють джерела "Української правди".

Зміни можуть торкнутися і складу партії. За даними джерел, планується додати до списків представників урядовців і військових, натомість нинішніх керівників фракції, зокрема нардепа Давида Арахамію, можуть попросити покинути свої посади.

Також активно до виборів готується опозиціонерка Юлія Тимошенко. Як повідомляють журналісти видання, її активність важко приховати: вона пропонує "спільний похід" на вибори та місця у списках, просила про підтримку або пропонувала послуги своїх осередків і членів дільниць.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що у двох кандидатів у президенти вже стартували зовнішні кампанії.

The Economist називає ймовірну дату

Впливове англомовне видання The Economist минулої осені назвало ймовірну дату виборів в Україні. Згідно з інформацією медіа – це 25 травня 2025 року.

Втім, більшість джерел видання скептично ставляться до того, що цей прогноз стане реальністю.

Також там зазначили, що нібито президент Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів 2025 року.

Відсутні підстави

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував статтю The Economist про можливість проведення виборів. Він заявив про відсутність підстав чи передумов для такої можливості, оскільки війна триває з високою інтенсивністю.

Подоляк сказав, що коли західні ЗМІ поширюють якусь інформацію з посиланням на анонімні джерела, то не пояснюють, чому має так статися.

Жодного національного волевиявлення навесні наступного року в Україні не буде, адже для цього є одразу кілька причин. Дата президентських виборів 25 травня 2025 року, яку називає британське видання The Economist, є нереальною. Про це пише NV з посиланням на впливові джерела у президентській фракції "Слуга народу".

"Рубрика "Наукова фантастика", – відреагував на інформацію британських журналістів один зі співрозмовників редакції.

Таку ж думку висловив, голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Ми не можемо провести вибори в момент, коли немає гарантій не лише припинення вогню, а і його поновлення, тому що дільничні комісії, як елементи скупчення суспільства, будуть цілями для агресора", – зазначив він.

Питання не на часі

Політолог Володимир Фесенко вважає, що чутки про можливість проведення виборів можуть розповсюджувати ті, хто займається їх підготовкою в Україні, бо це їхня робота і вони на цьому заробляють.

"Як може ЦВК вже підготувати реєстр виборців, якщо мільйони наших громадян зараз за кордоном? ЦВК намагається оновити реєстр виборців, але тільки розпочала роботу і ще невідомо, коли закінчить, бо зробити це в умовах війни надто складно. А про вибори навесні 2025 року говорять ті, хто дуже хоче їх проведення або дуже їх боїться", – пояснив ТСН.ua Володимир Фесенко.

Другий президент України Леонід Кучма в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" зазначив, що проведення виборів в Україні 2025 року неможливе через повномасштабне вторгнення з боку Росії. Для цього необхідне завершення війни.

За його словами, виборам, які проводяться в умовах війни, неможливо забезпечити всенародне виявлення, оскільки урну для бюлетенів неможливо доставити в кожен окоп.

Ярослав Юрчишин зазначив, що перш ніж проводити вибори, потрібно вирішити, як голосуватимуть вимушені переселенці за кордоном і військові на фронті.

Журналіст Павло Казарін, який вступив до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення, заявив, що вибори 2025 року в Україні неможливі через активну фазу війни.

"Я думаю, що вибори до кінця активної фази неможливі. Я не впевнений, що 2025 року активна фаза припиниться", – наголосив журналіст.

Він додав, що у Кремлі досі впевнені у своїй перемозі попри ті надзусилля, які доводиться вкладати. Саме тому дивно сподіватися на припинення бойових дій.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні не буде виборів до кінця війни.

За його словами, спочатку має бути "справедливий мир, а потім уже вибори". Зокрема, проведення виборів під час воєнного часу забороняє закон.

"Вибори відкладалися один раз. Вибори не пройшли навесні 2024 року через воєнний стан. За Конституцією, ми можемо це зробити. Це вибори президента. А вибори до парламенту не відбулися восени 2024 року. Є Конституція і є безпекові речі", – сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Також Зеленський повідомив, чи піде на другий президентський термін.

За його словами, на рішення щодо можливого другого терміну впливатимуть три чинники: яким саме чином Україна завершить цю війну, настрої виборців і думка сім'ї.

"Я не знаю. Це дуже складне запитання. Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. Переважно це залежить від людей насамперед і, звісно ж, від моєї сім'ї", – говорить президент, додавши водночас, що у нього ще "не було часу", щоб обговорити це питання з сім'єю.

США наполягають

Західні партнери України неодноразово передавали Києву сигнали про те, що вибори рано чи пізно все ж доведеться проводити, передає РБК-Україна.

Там зауважили, що вибори мають розпочатися одразу після припинення бойових дій і скасування воєнного стану.

"Незважаючи на величезний обсяг підготовчої роботи, Україну попросять вкластися в кілька місяців і принаймні провести вибори президента. Їх суто технічно (менше кандидатів, швидший підрахунок голосів тощо) організувати простіше, ніж парламентські", – йдеться у статті.

Зокрема, співрозмовник видання в дипломатичних колах зазначив: у плані проведення виборів на Україну більше тиснуть США, а не ЄС. Крім того, джерело припустило, що питання українських виборів може стати одним із параметрів глобальної "мирної угоди".

Подовження воєнного стану в Україні

Верховна Рада України 15 січня підтримала закон, що передбачає чергове подовження загальної мобілізації.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, воєнний стан і мобілізацію подовжили на 90 днів, а саме від 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Нагадаємо, Верховна Рада 14-й раз ухвалює рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні.

Вибори після війни

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила в інтерв'ю "РБК-Україна", що проведення виборів в Україні можливе через шість місяців після закінчення воєнного стану.

Народна депутатка відповіла на запитання про те, скільки після завершення воєнного стану потрібно буде мінімально часу на організацію прозорих, демократичних виборів.

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"У грудні позаминулого року збиралися всі парламентські фракції і групи. Це були так звані "Діалоги Моне", де був підписаний відповідний документ: всі погоджуються з тим, що проведення виборів можливе через шість місяців після закінчення воєнного стану", – розповіла Шуляк.

"Тобто пів року – це мінімальний період, коли всі готуватимуться до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", – додала політикиня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів, щойно буде скасовано воєнний стан.

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