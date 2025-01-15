Война и выборы: будут ли украинцы голосовать в 2025 году

В украинских политических кругах активно обсуждают предстоящие выборы, в частности, заметно оживление среди нескольких партийных офисов и народных депутатов.

Такие обсуждения возникают на фоне слухов о начале мирных переговоров и окончании войны в Украине.

Будут ли выборы в Украине в 2025 году читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Политики готовятся к избирательному процессу

Юрий Богданов, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики, рассказал, что украинские политики начали подготовку к выборам и прощупывают свое электоральное поле. Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Если мы сейчас посмотрим, что происходит в украинском политикуме, то объективно даже те политики, которые публично говорят, что они не верят в проведение выборов, готовятся к ним", — отметил эксперт.

По его словам, если бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный будет участвовать в предстоящих выборах, то он может охватить почти половину электорального поля всех остальных кандидатов.

В президентской партии рассматривают вариант перезапуска бренда "Слуга народа" под новым названием – "Команда Зеленского". Над этим проектом, вероятно, будет работать вице-премьер Михаил Федоров, сообщают источники "Украинской правды".

Изменения могут затронуть и состав партии. По данным источников, планируется добавить в списки представителей чиновников и военных, а нынешних руководителей фракции, в частности нардепа Давида Арахамию, могут попросить покинуть свои должности.

Также, активно к выборам готовится оппозиционерка Юлия Тимошенко. Как сообщают журналисты издания, ее активность трудно скрыть: она предлагает "общий поход" на выборы и места в списках, просила о поддержке или предлагала услуги своих организаций и членов участков

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что у двух кандидатов в президенты уже стартовали внешние кампании.

The Economist называет вероятную дату

Влиятельное англоязычное издание The Economist прошлой осенью назвало вероятную дату выборов в Украине. Согласно информации медиа – это 25 мая 2025 года.

Впрочем, большинство источников издания скептически относятся к тому, что этот прогноз станет реальностью.

Также там отметили, что президент Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году.

Отсутствуют основания

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал статью The Economist о возможности проведения выборов. Он заявил об отсутствии оснований или предпосылок для такой возможности, поскольку война продолжается с высокой интенсивностью.

Подоляк сказал, что когда западные СМИ распространяют какую-то информацию со ссылкой на анонимные источники, то не объясняют, почему так должно произойти.

Никакого национального волеизъявления весной следующего года в Украине не будет, ведь для этого сразу есть несколько причин. Дата президентских выборов 25 мая 2025 года, которую называет британское издание The Economist, нереальна. Об этом пишет NV со ссылкой на влиятельные источники в президентской фракции Слуга народа.

"Рубрика научная фантастика", – отреагировал на информацию британских журналистов один из собеседников редакции.

Такое же мнение высказал председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

"Мы не можем провести выборы в момент, когда нет гарантий не только прекращения огня, но и его возобновления, потому что участковые комиссии как элементы скопления общества будут целями для агрессора", — отметил он.

Вопрос не ко времени

Политолог Владимир Фесенко считает, что слухи о возможности проведения выборов могут распространять те, кто занимается их подготовкой в Украине, потому что это их работа, и они на этом зарабатывают.

"Как может ЦИК уже подготовить реестр избирателей, если миллионы наших граждан сейчас за границей? ЦИК пытается обновить реестр избирателей, но только начал работу и еще не известно когда закончит, потому что сделать это в условиях войны слишком сложно. А о выборах весной 2025-го говорят те, кто очень хочет их проведения или очень их боится", – объяснил ТСН.ua Владимир Фесенко.

Второй президент Украины Леонид Кучма в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что проведение выборов в Украине в 2025 году невозможно из-за полномасштабного вторжения со стороны России. Для этого необходимо завершение войны.

По его словам, выборам, проводимым в условиях войны, невозможно обеспечить всенародное выявление, поскольку урну для бюллетеней невозможно доставить в каждый окоп.

Ярослав Юрчишин отметил, что прежде чем проводить выборы, нужно решить, как будут голосовать вынужденные переселенцы за границей и военные на фронте.

Журналист Павел Казарин, вступивший в ряды ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, заявил, что выборы в 2025 году в Украине невозможны из-за активной фазы войны.

"Я думаю, что выборы до конца активной фазы невозможны. Я не уверен, что в 2025 году активная фаза прекратится", – подчеркнул журналист.

Он добавил, что в Кремле до сих пор уверены в своей победе, несмотря на те сверхусилия, которые приходится вкладывать. Именно поэтому удивительно надеяться на прекращение боевых действий.

Что говорит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будет выборов до конца войны.

По его словам, сначала должен быть "справедливый мир, а затем уже выборы". В частности, проведение выборов во время военного времени запрещает закон.

"Выборы откладывались один раз. Выборы не прошли весной 2024 года из-за военного положения. По Конституции мы можем это сделать. Это выборы президента. А выборы в парламент не состоялись осенью 2024 года. Есть Конституция и есть вещи безопасности", — сказал Владимир Зеленский. интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

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Также, Зеленский сообщил, пойдет ли на второй президентский срок.

По его словам, на решение о возможном втором сроке будут влиять три фактора: каким образом Украина завершит эту войну, настроения избирателей и мнение семьи.

"Я не знаю. Это очень сложный вопрос. Это зависит от того, как завершится эта война. Все зависит от того, что люди хотят. В основном это зависит от людей, в первую очередь, и, конечно же, от моей семьи" ", – говорит президент, добавив в то же время, что у него еще "не было времени", чтобы обсудить этот вопрос с семьей.

США настаивает

Западные партнеры Украины не раз передавали Киеву сигналы о том, что выборы рано или поздно все же придется проводить, передает РБК-Украина.

Там отметили, что выборы должны начаться сразу после прекращения боевых действий и отмены военного положения.

"Несмотря на огромный объем подготовительной работы, Украину попросят уложиться в несколько месяцев и по крайней мере провести выборы президента. Их чисто технически (меньше кандидатов, более быстрый подсчет голосов и т.п.) организовать проще, чем парламентские", – говорится в статье.

В частности, собеседник издания в дипломатических кругах отметил: в плане проведения выборов в Украину больше давят США, а не ЕС. Кроме того, источник предположил, что вопрос украинских выборов может стать одним из параметров глобального "мирного соглашения".

Продление военного положения в Украине

Верховная Рада Украины 15 января поддержала закон, предусматривающий очередное продление общей мобилизации.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, военное положение и мобилизацию продлили на 90 дней, а именно с 8 февраля по 9 мая 2025 года.

Напомним, Верховная Рада 14 раз принимает решение о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Выборы после войны

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила в интервью "РБК-Украина", что проведение выборов в Украине возможно через шесть месяцев после окончания военного положения.

Народная депутат ответила на вопрос о том, сколько после завершения военного положения нужно будет минимально времени на организацию прозрачных, демократических выборов.

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"В декабре позапрошлого года собирались все парламентские фракции и группы. Это были так называемые "Диалоги Моне", где был подписан соответствующий документ: все соглашаются с тем, что проведение выборов возможно через шесть месяцев после окончания военного положения", – рассказала Шуляк.

"То есть полгода – это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства", – добавила политика.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Верховная Рада примет дату следующих выборов, как только будет отменено военное положение.

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