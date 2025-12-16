Топ-5 кросоверів з майже "вічними" двигунами: які авто вибирають на вторинному ринку

Кросовер / © suv.fiat.com.br

На вторинному ринку кросоверів ресурс двигуна часто визначає, чи стане автомобіль вигідною покупкою, чи постійним джерелом витрат.

За даними Consumer Reports, поломки силових агрегатів є найдорожчими для власників авто віком понад 7–10 років.

Експерти відзначають, що не всі сучасні мотори однаково добре “старіють”. Деякі агрегати працюють стабільно лише до 150–200 тис. км, після чого починається ланцюг дорогих ремонтів. Водночас існують мотори, здатні долати 300–500 тис. км без капітального втручання.

1. Toyota RAV4 (2.0 та 2.5 бензин, серії 2AR-FE, Dynamic Force)

Toyota RAV4 / © newsroom.toyota.co

Toyota традиційно лідирує в рейтингах надійності. Двигуни серії 2AR-FE відомі простотою конструкції та низьким рівнем серйозних дефектів. За даними TÜV Report, RAV4 має один із найнижчих показників моторних відмов серед авто 8–12 років.

Реальний ресурс: 350–500 тис. км за умови регулярного ТО.

2. Honda CR-V (2.0 та 2.4 i-VTEC, серія K)

Honda CR-V / © Associated Press

Двигуни серії K20/K24 у рейтингах J.D. Power визнані одними з найнадійніших. CR-V рідко потребує серйозного ремонту навіть після 10 років експлуатації. Перевага — атмосферний мотор без турбіни з перевіреним ресурсом.

3. Lexus RX (3.5 V6 2GR-FE)

Lexus RX

Преміальний підрозділ Toyota забезпечує високу надійність. Мотор 2GR-FE долає понад 400 тис. км без капремонту. За даними J.D. Power, Lexus RX входить до числа лідерів за мінімальною кількістю серйозних несправностей двигуна.

Мінус: вищі ціни на обслуговування.

4. Mazda CX-5 (2.0 та 2.5 Skyactiv-G)

Mazda CX-5 / © motor1.com

Skyactiv-G поєднує економічність і витривалість. TÜV Report фіксує низький рівень моторних відмов у віковій групі 6–10 років. Мотор не має типових «хвороб» турбомоторів і добре переносить великі пробіги.

Реальний ресурс: 300–400 тис. км без серйозних втручань.

5. Subaru Forester (2.0 атмосферний, FB20)

Subaru Forester

Атмосферні двигуни Subaru надійніші за турбоверсії. Forester цінується за просту механіку та стабільну роботу. Ключова умова — контроль рівня оливи та регулярне ТО.

Український контекст

За даними вторинного ринку AUTO.RIA, Toyota RAV4, Honda CR-V і Mazda CX-5:

Найчастіше продаються з пробігом понад 300 тис. км;

Рідше мають позначку “двигун після капремонту”;

Зберігають високу ліквідність навіть у 10–12-річному віці.

Українські СТО підтверджують: більшість серйозних моторних проблем виникає не через конструкцію, а через порушення регламенту обслуговування.

Висновок

“Вічних” двигунів не існує, але є агрегати, чия надійність підтверджена статистикою. Такі мотори дозволяють власникам роками їздити без страху капітального ремонту — навіть на українських дорогах.

До слова, видання Consumer Reports склало рейтинг найнадійніших авто 2025 року, підкреслюючи, що надійність є ключовим фактором безпеки і допомагає заощадити на ремонті. Оцінка базувалася на кількох чинниках, включно з результатами краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.є