Руслана різко висловилася про в’єтнамську співачку, яка вкрала її пісні, та заговорила про покарання

Руслана, Хо Куїнь Хуонг

Українська співачка та переможниця «Євробачення-2004» Руслана Лижичко прокоментувала гучний скандал навколо в’єтнамської артистки Хо Куінь Хуонг, яка без дозволу виконала й опублікувала її хіти під власним ім’ям.

Зокрема, йдеться про всесвітньо відому композицію «Дикі танці», що принесла Руслані перемогу на музичному конкурсі. На своїй сторінці у Facebook співачка наголосила, що всі виняткові права на цю пісню належать лише їй як авторці та виконавиці. Ба більше, під час перевірки каталогу в’єтнамської виконавиці Руслана виявила ще кілька своїх треків — «Аркан», «Dance with the Wolves» і «Скажи мені», які також були опубліковані під чужим іменем.

«Музика народжується, щоб мандрувати світами і часом. І чим більше нових виконань, каверів, римейків чи реміксів, тим довше і яскравіше життя ваших творів. Але повага до автора та його прав — це основа, яка відділяє наслідування від крадіжки», — зазначила Руслана.

Вона уточнила, що 2005 року справді підписувала договір, який дозволяв створення кавер-версії «Диких танців» спеціально для випуску на CD у межах В’єтнаму. Проте ця угода не передбачала жодних прав на зміну авторства чи поширення твору на цифрових платформах, яких на той час навіть не існувало.

Допис Руслани / © facebook.com/ruslana.lyzhychko

За словами Руслани, договір мав суто технічний формат механічного відтворення — тобто дозволяв лише запис і розповсюдження на фізичних носіях, але не передачу авторських прав чи права виступати від її імені. Тому дії Хуонг, яка подала пісні як власні, є грубим порушенням і спотворенням самої ідеї творчості.

«Заміна авторства — це не інтерпретація, а спотворення суті. Це не лише моральне питання, а й пряме порушення невідчужуваних прав автора — тих, які в принципі не можна „передати“ чи „переоформити“», — підкреслила артистка.

Руслана / © instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана також додала, що підтримує свободу творчості й завжди рада, коли її музика надихає інших виконавців. Але, за її словами, це не повинно переходити межу, де втрачаються і закони, і моральні принципи: «Я завжди за творчість, яка об’єднує, а не за безсовісні інтерпретації, у яких губляться повага, чесність і суть мистецтва».

Зірка зазначила, що питання правового врегулювання цього інциденту передано компанії Comp Music Publishing, яка представляє її інтереси як лейбл і правовласник. І саме вони вживатимуть необхідних заходів.

До речі, в’єтнамська виконавиця Хо Куінь Хуонг також привласнила собі творчість Тіни Кароль. Уураїнська зірка обурилася і пригрозила міжнародним судом.