Шантаж Орбана не спрацює: в Нацбанку розповіли про "план Б"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Якщо Україна не отримає заплановану на початок квітня фінансову підтримку від ЄС через блокування європейського кредиту Угорщиною, Нацбанк змушений буде застосувати резервний план.

Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний в інтерв’ю Bloomberg.

За його словами, надходження фінансування від ЄС очікується у «перші тижні» квітня. При цьому Нацбанк підготував «план Б», якщо Євросоюзу не вдасться обійти вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Резервний план включає заходи монетарної політики та витрати на борг.

«Я не хочу створювати паніку, але якщо Україна не отримає кредитну підтримку, є два основних джерела для фінансування цієї прогалини: внутрішній ринок боргу та монетизація бюджетних потреб», — пояснив голова НБУ.

Андрій Пишний додав, що повністю замінити фінансування від ЄС неможливо, але «план Б» дозволить втримати стабільність.

«У моєму кабінеті ціла полиця з усіма цими планами „Б“. Я міг би навіть відкрити навчальні курси про те, як складати плани „Б“, — пожартував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів розробити «план Б» для забезпечення довгострокового фінансування України. Обіцяний кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро блокує Угорщина, яку очолює «союзник Путіна» Віктор Орбан.

Видання Politico з посиланням на двох європейських дипломатів повідомило, що держави Балтії та Північної Європи підготували альтернативний план — вони готові надати Києву кошти, які дозволять зберегти фінансову стабільність щонайменше протягом першої половини року.

Скандал між Україною та Угорщиною через «Дружбу»: останні новини

Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро, вимагаючи відновлення транзиту нафти через зруйнований Росією нафтопровід «Дружба». Будапешт обіцяє зняти вето лише після поновлення постачання російської нафти.

У відповідь український президент Володимир Зеленський прокоментував блокування Угорщиною рішення про надання Україні кредиту на 90 млрд доларів, висловивши сподівання, що цього не станеться.

«Інакше дамо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хай вони йому телефонують і спілкуватимуться з ним своєю мовою», — заявив він.

Відповідь українського президента викликала різку реакцію в Угорщині. Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що такі слова «переходять усі межі», а представник уряду Золтан Ковач назвав їх «відкритою погрозою».

Невдовзі прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував у соцмережі відверто українофобське відео, у підписі до якого лицемірно поскаржився, що українці нібито погрожують не тільки йому, але й його родині.

Візит угорської делегації до України — що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком приїхала до Києва. Ймовірно, вони хочуть домовитися про нафтопровід «Дружба», бо вважають, що Україна зупинила постачання нафти через політику.

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва. За словами глави держави, Міністерство закордонних справ визначило цей візит як приватну поїздку.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто стверджує, що угорське посольство в Києві надіслало офіційну дипломатичну ноту про приїзд представників на чолі з заступником міністра енергетики Габором Чепеком і попросило про зустріч з міністром енергетики України.

У відповідь на угорський запит Міністерство закордонних справ України надіслало зустрічну ноту. У документі чітко вказано, що запропоновані Будапештом терміни візиту є неприйнятними для української сторони.