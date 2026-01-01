ТСН у соціальних мережах

До будинку принца Вільяма і принцеси Кейт проник зловмисник: що відомо

Невідомого чоловіка двічі затримали на території Кенсінгтонського палацу та апартаментів, які належать принцові Вільяму та принцесі Кейт.

Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Повідомляється, що порушника, який ніс «важкий рюкзак», спіймали в садах двічі за кілька днів до Різдва.

Співробітники Королівського та спеціалізованого підрозділу охорони столичної поліції виявили його 21 і 23 грудня. Після цих інцидентів 39-річному чоловікові на ім’я Дерек Іган було висунуто звинувачення у двох пунктах незаконного проникнення на територію в зазначені дати. Наразі він перебуває під вартою, повідомляє The Sun.

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Кенсінгтонський палац є резиденцією 10 членів королівської родини, а також їхнього персоналу. Квартира 1A — це лондонський будинок сім’ї Уельських, але вони постійно проживають на території Віндзорського замку, в листопаді переїхавши до Форест-Лоджу. Передбачається, що в той момент вони не перебували в Кенсінгтонському палаці, а були у своєму маєтку Анмер-гол, що в Норфолку.

Будинок Уельських Анмер-гол у Норфолку / © Getty Images

Будинок Уельських Анмер-гол у Норфолку / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми докладніше розповідали про те, коли члени британської королівської родини були в небезпеці.

