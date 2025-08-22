- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Насолоджується літом: 87-річну принцесу Беатрікс зазнімкували під час морської прогулянки
Нідерландську принцесу сфотографували під час вітрильної прогулянки в Амстердамі.
87-річна мати короля Віллема-Олександра була помічена на катері Groene Draeck під час вітрильного заходу Sail Amsterdam в Амстердамі.
Колишня королева Нідерландів, яка передала престол своєму старшому синові 2013 року, мала радісний вигляд і була одягнена у строкатий жакет та чорні штани, а образ свій доповнила сережками з камінням, практичною зачіскою та золотим годинником на зап’ясті.
Декількома днями раніше її син — король Віллем-Олександр — був зображений фотографами під час регати в Амстредамі. Його супроводжувала принцеса Мейбл, дружина його покійного брата принца Фрізо. Схоже, нідерландське королівське подружжя вже повернулося з літньої відпустки, яку вони проводили в Греції.