70-річна Донателла Версаче з’явилася на світській події у сукні небесно-блакитного відтінку
Зірки найвищого рівня зібралися на розкішному галавечорі King’s Trust Global Gala, що відбувся в Нью-Йорку.
Король Чарльз та королева Камілла були почесними гостями цього гламурного заходу в межах їхнього чотириденного державного візиту до Сполучених Штатів Америки.
Серед гостей заходу також з’явилася модельєрка Донателла Версаче, яка постала на червоній доріжці у гламурній блакитній сукні від бренду Versace, заснованого її покійним братом Джанні.
У сукні були прозорі рукави, легка спідниця, яка спадала додолу і цікавий дизайн з картатим декором виконаним стразами. Донатте доповнила свою небесно-блакитну сукню коштовностями і макіяжем, а також взуттям на підборах.
Також подію відвідала відома модель Карлі Клосс у вогняно-червоній сукні, яка була поза конкуренцією і привернула дуже багато уваги.