Шоу-бізнес
317
1 хв

Наречена Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — показала його миле фото з молодшою донькою

Дівчина поділилася в Мережі кадром з особистого життя.

Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і подарував каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram милим фото.

Кріштіану зазнімкований зі своєю молодшою донькою Беллою Есмеральдою, яка народилася у квітні 2022 року. Трирічна дівчинка в рожевій піжамі обіймає тата і притискається до нього, а футболіст її цілує.

Кріштіану Роналду з молодшою донькою / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду з молодшою донькою / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Нагадаємо, під час нещодавньої появи Джорджини на благодійному вечорі в Нью-Йорку її шанувальники розгледіли кругленький живіт дівчини, яка була вдягнена в чорну обтислу сукню. Однак пізніше дівчина розвіяла це припущення, з’явившись у спортзалі в топі та мінішортах.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Associated Press

