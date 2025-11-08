ТСН у соціальних мережах

"Попросили мене роздягнутися": "Холостяк" Тарас Цимбалюк розповів, як потрапив на кастинг на знімання у порно

Актор на побаченні з учасницями проєкту пригадав, як ходив на проби в еротичний фільм.

Тарас Цимбалюк

Головний герой «Холостяка-14» Тарас Цимбалюк у четвертому випуску реалітішоу під час побачення з трьома дівчатами розповів історію, як він одного разу випадково потрапив на кастинг на знімання у порнографічному фільмі. Актор зізнався, що не знав, що це за проби.

Йому сказали роздягнутися і тільки після цього повідомили, що це проби в еротичний фільм.

Тарас Цимбалюк/Фото zubarev.photographer

«Не знаючи того, прийшов на кастинг на порно. Приходжу на проби, а мені кажуть: „Це іноземна команда. Ти знаєш англійську мову?“ Кажу: „Ну базові слова знаю“. Попросили мене роздягнутися. Я не розумію для чого. Кажуть: „Головні герої наших коротких фільмів оголені“. І потім вони кажуть: „Це у нас еротичний фільм“. Я зрозумів, що це не моє», — пригадав Тарас.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк у четвертому випуску проєкту «Холостяк» попрощався з двома дівчатами.

