Це красиво: Кейт Гадсон вийшла у світ у прозорій сукні з рукавами "бараняча нога"

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон з’явилася на прем’єрі фільму «Пісня любові», в якому зіграла разом з Г’ю Джекманом. Вона вийшла на червону доріжку в Берліні в прозорій сукні насиченого синього кольору, який нагадував сапфір.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Це було вбрання від бренду Vera Wang, з довгими рукавами фасону «бараняча нога». Свою назву вони отримали через зовнішній вигляд — вони нагадують задню ногу баранця — зверху дуже широкі і звужуються до низу.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Також у сукні були глибоке декольте, відкрита спина, невеликі складки на животі та довга спідниця. Доповнила Гадсон її масивними сережками з чорненого золота з білими діамантами від Nikos Koulis, а також масивною каблучкою від David Yurman.

Однак також привертала увагу в цьому луку спідня білизна — креативний бюстгальтер чорного кольору з лямками та шовкові шорти, які Кейт одягнула під прозору сукню. Але родзинкою луку став її манікюр.

Манікюр Кейт Гадсон / © Getty Images

Нагадаємо, що не так давно акторка підкорила всіх своєю сукнею від Valentino з креативними рукавами з вирізами і стразами.