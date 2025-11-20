- Дата публікації
Це красиво: Кейт Гадсон вийшла у світ у прозорій сукні з рукавами "бараняча нога"
Акторка продемонструвала креативну сукню, створену відомою модельєркою.
Кейт Гадсон з’явилася на прем’єрі фільму «Пісня любові», в якому зіграла разом з Г’ю Джекманом. Вона вийшла на червону доріжку в Берліні в прозорій сукні насиченого синього кольору, який нагадував сапфір.
Це було вбрання від бренду Vera Wang, з довгими рукавами фасону «бараняча нога». Свою назву вони отримали через зовнішній вигляд — вони нагадують задню ногу баранця — зверху дуже широкі і звужуються до низу.
Також у сукні були глибоке декольте, відкрита спина, невеликі складки на животі та довга спідниця. Доповнила Гадсон її масивними сережками з чорненого золота з білими діамантами від Nikos Koulis, а також масивною каблучкою від David Yurman.
Однак також привертала увагу в цьому луку спідня білизна — креативний бюстгальтер чорного кольору з лямками та шовкові шорти, які Кейт одягнула під прозору сукню. Але родзинкою луку став її манікюр.
Нагадаємо, що не так давно акторка підкорила всіх своєю сукнею від Valentino з креативними рукавами з вирізами і стразами.