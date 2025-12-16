Як зменшити рахунки за світло: прості поради, які реально працюють

Чайник / © pexels.com

Високі платіжки за комунальні послуги змушують українців уважніше ставитися до споживання електроенергії. Станом на середину вересня 2025 року борги за комуналку мають понад 788 тисяч осіб по всій країні.

Про це пише «Радіо.ТРЕК».

Багато побутових приладів використовують електроенергію навіть у режимі очікування. Телевізори, принтери та ігрові консолі можуть споживати до 10 ватів, навіть коли ними не користуються. За місяць це перетворюється на відчутну суму в рахунках.

Кавоварки, залишені в мережі після приготування напою, можуть споживати до 70 ватів на годину.

Міні-холодильники, які працюють без потреби, — до 100 ватів. Якщо ці прилади не використовуються постійно, їх радять відключати від розетки.

Пристрої для «розумного дому» також постійно споживають електроенергію. Одна розумна лампочка чи розетка використовує небагато, але велика кількість таких приладів помітно збільшує витрати.

На кожному приладі вказана його потужність. Фахівці радять звертати увагу на ці дані та вимикати з мережі техніку, якою користуються рідко, зокрема хлібопічки чи додаткові кухонні прилади.

Нагадаємо, з настанням холодів українцям радять утеплити житло, адже до 30% тепла втрачається через щілини у вікнах і дверях. Найпростіші способи — самоклейка стрічка, V-подібний ущільнювач або силіконовий герметик, що допомагає знизити витрати на опалення на 5–30%.