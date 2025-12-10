"Ліверпуль" без Салаха вирвав перемогу над "Інтером" у Лізі чемпіонів

"Інтер" – "Ліверпуль" / © Associated Press

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Інтер" у матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі мерсисайдці забили на 88-й хвилині – пенальті реалізував Домінік Собослай.

Зазначимо, що поза заявкою чемпіона Англії на цей матч залишився лідер команди Мохамед Салах. Раніше єгипетський форвард публічно розкритикував "Ліверпуль", висловивши невдоволення своїм перебуванням на лавці запасних в останніх поєдинках.

Огляд матчу "Інтер" – "Ліверпуль"

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (12 очок) посідає восьме місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Інтер" (12 балиів) перебуває на п'ятій позиції.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Арне Слота 21 січня на виїзді зустрінуться з "Марселем", а "нерадзуррі" днем раніше приймуть "Арсенал".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.