Бетмен у метро: супергерой перетворив пасажирів на добряків у несподіваному експерименті

Як костюм супергероя підвищує нашу людяність / © Alamy

Поява Бетмена в громадському транспорті може зробити людей добрішими, стверджують італійські психологи, які провели цікавий експеримент.

Про це пише Mental Health Research.

Дослідження перевіряло, чи може неочікувана подія, така як присутність людини, одягненої як Бетмен, посилити просоціальну поведінку, порушуючи рутину та посилюючи увагу до теперішнього моменту.

Психологи з Католицького університету Священного Серця у Мілані провели експерименти в метро, щоб перевірити, хто може поступитися місцем вагітній пасажирці, яка зайшла у вагон. Лише у 37,66% випадків інші пасажири пропонували їй сидяче місце.

У той же час, коли до вагону метро зайшов чоловік, одягнений як Бетмен, у 67,21% випадків пасажири миттєво пропонували місце жінці. Примітно, що 44% тих, хто пропонував своє місце в експериментальному випадку, повідомили, що не бачили Бетмена.

За словами вчених, це дослідження підтверджує гіпотезу про те, що несподівані події, такі як присутність людини в костюмі супергероя в громадському транспорті або незвичайне втручання в навчальну обстановку, можуть сприяти просоціальній поведінці.

«Наприклад, якщо ви слухаєте подкаст у наушниках у ранковому метро, ви навряд чи звертаєте увагу на інших. Але Бетмен точно приверне вашу увагу, і ви раптом помітите вагітну пасажирку, якій потрібне місце», — пояснюють дослідники.

Ці висновки сприяють дискусіям щодо того, як громадські простори та соціальні втручання можуть заохочувати доброту та співпрацю. Якщо несподівані, але безпечні події можуть підвищити усвідомленість та просоціальну поведінку, містобудівники, політики та психологи можуть розглянути способи інтеграції «позитивних зрушень» у повсякденне життя.

Це може варіюватися від художніх чи театральних втручань у громадські простори до стратегічних кампаній з поширення інформації, спрямованих на тимчасове порушення рутини та глибше залучення людей до їхнього оточення та громади.

