Чоловік купив звичайне дзеркало на секондгенді і знайшов скарб: подробиці

Житель Пенсильванії придбав старовинне дзеркало у місцевому секондгенді лише за $10. Усередині антикварного предмета він виявив гравіювання Sterling, що свідчить про виготовлення зі срібла та значно підвищує його цінність.

Про це пише Newsweek.

Чоловік на ім’я Джастін вже десять років займається пошуком антикваріату у секондгенді.

Дзеркало привернуло його увагу через зелений футляр із золотистою облямівкою. Усередині він помітив гравіювання Sterling, що підтвердило, що виріб виконаний із дорогоцінного металу.

Джастін порівняв свою знахідку з аналогічним дзеркалом на eBay, яке продається за $180.

Вінтажне дзеркало

Він зазначив, що вартість срібних антикварних предметів може зростати на тлі подорожчання металу. Колекціонер радить відвідувати магазини регулярно та «шопитись» за власними інтересами, щоб помічати цінні речі.

