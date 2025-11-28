ТСН у соціальних мережах

DeepState назвав можливого кандидата на посаду керівника Офісу президента

Павла Палісу розглядають на посаду голови ОП завдяки його досвіду та зв’язкам зі США. Таку інформацію оприлюднили в DeepState.

Офіс Президента

Офіс президента / © УНІАН

За даними DeepState, президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Павла Паліси як потенційного нового керівника Офісу президента (ОП) після відставки Андрія Єрмака.

Про це OSINT-проєкт DeepState повідомив у соцмережах.

Наразі Павло Паліса має військовий досвід та обіймає посаду заступника керівника ОП.

«Паліса доволі продуктивно себе проявив у роботі на посаді заступника керівника Офісу президента, маючи досвід навчання і хороші контакти з американцями, що дуже потрібно в сьогоднішніх реаліях. Зокрема, вже є набутий досвід як учасника всіх переговорних процесів голів держав», — зазначив DeepState у соцмережах.

Там підкреслюють, що призначення військової людини на таку високу посаду є логічною і потрібною необхідністю під час війни. Це забезпечить прямий голос та позицію військових як на міжнародній арені, так і всередині країни.

«Завтра мають пройти консультації та співбесіди з кандидатами. Тож прізвище очільника ми дізнаємося згодом», — підсумували в DeepState.

Нагадаємо, зранку 28 листопада народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в Андрія Єрмака відбуваються обшуки, які проводять НАБУ та САП. За його даними, вони відбуваються в урядовому кварталі.

Також Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що 28 листопада проводить обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом уже сам керівник ОП підтвердив цю інформацію та наголосив, що сприятиме слідчим діям НАБУ та САП. Втім, у якій саме справі правоохоронці прийшли, він не уточнив.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 28 листопада повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку.

Він підписав указ про звільнення Єрмака.

