DeepState назвав можливого кандидата на посаду керівника Офісу президента

За даними DeepState, президент України Володимир Зеленський розглядає кандидатуру Павла Паліси як потенційного нового керівника Офісу президента (ОП) після відставки Андрія Єрмака.

Про це OSINT-проєкт DeepState повідомив у соцмережах.

Наразі Павло Паліса має військовий досвід та обіймає посаду заступника керівника ОП.

«Паліса доволі продуктивно себе проявив у роботі на посаді заступника керівника Офісу президента, маючи досвід навчання і хороші контакти з американцями, що дуже потрібно в сьогоднішніх реаліях. Зокрема, вже є набутий досвід як учасника всіх переговорних процесів голів держав», — зазначив DeepState у соцмережах.

Там підкреслюють, що призначення військової людини на таку високу посаду є логічною і потрібною необхідністю під час війни. Це забезпечить прямий голос та позицію військових як на міжнародній арені, так і всередині країни.

«Завтра мають пройти консультації та співбесіди з кандидатами. Тож прізвище очільника ми дізнаємося згодом», — підсумували в DeepState.

Нагадаємо, зранку 28 листопада народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в Андрія Єрмака відбуваються обшуки, які проводять НАБУ та САП. За його даними, вони відбуваються в урядовому кварталі.

Також Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підтвердило, що 28 листопада проводить обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом уже сам керівник ОП підтвердив цю інформацію та наголосив, що сприятиме слідчим діям НАБУ та САП. Втім, у якій саме справі правоохоронці прийшли, він не уточнив.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 28 листопада повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав заяву про відставку.

Він підписав указ про звільнення Єрмака.