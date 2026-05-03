Що означає незвична атака дронів на Київщину: експерт попередив про наміри РФ

Дрон-імітатор Пародія

Російська армія 2 травня атакувала безпілотниками Київщину. Проте застосувала нову тактику із використанням дронів-імітаторів. Фахівці вважають, що такі дії можуть свідчити про підготовку до більш масштабних ударів.

За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова («Флеш»), під час атаки росіяни масово запустили безпілотники типу «Пародія». Ці апарати не несуть бойового навантаження, а виконують роль приманок — їхнє завдання відволікати українську протиповітряну оборону та створювати хибні цілі.

Розвідка боєм: що стоїть за нетиповою атакою дронів по Київщині

Десятки таких дронів кружляли над Київщиною, супроводжуючись нетиповими звуками. Саме це й вказує на зміну підходів противника до повітряних атак.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук наголошує, що цей удар варто розглядати не окремо, а в контексті загальної ескалації. За його словами, останнім часом Росія активно експериментує з різними форматами атак — нічними, комбінованими та ракетно-дроновими, залучаючи широкий спектр озброєння для перевантаження ППО.

Експерти вважають, що використання «Пародії» може бути елементом так званої «розвідки боєм» — коли противник перевіряє реакцію ППО, виявляє слабкі місця та готує ґрунт для подальших ударів.

«Росіяни намагаються ускладнювати свої дії та комбінувати різні засоби ураження. Подібні хвилі можуть передувати масштабним атакам», — пояснює Лакійчук.

Він також не виключає, що новий масований удар може бути прив’язаний до символічних дат, зокрема 9 травня, хоча точні плани Кремля залишаються непередбачуваними.

На думку експерта, попри заяви про можливе «перемир’я» на час святкувань у Москві, Росія паралельно накопичує ресурси для нових атак.

Фахівці закликають не ігнорувати такі сигнали та бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі дні.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв: лише за останній тиждень Росія застосувала проти України близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і кілька ракет.

