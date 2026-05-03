Що означає незвична атака дронів на Київщину: експерт попередив про наміри РФ

Масована атака, ймовірно, попереду. Так експерт пояснив дивні дрони над Київщиною.

Віра Хмельницька
Дрон-імітатор Пародія

Російська армія 2 травня атакувала безпілотниками Київщину. Проте застосувала нову тактику із використанням дронів-імітаторів. Фахівці вважають, що такі дії можуть свідчити про підготовку до більш масштабних ударів.

Про це йдеться у матеріалі «24 Каналу».

За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова («Флеш»), під час атаки росіяни масово запустили безпілотники типу «Пародія». Ці апарати не несуть бойового навантаження, а виконують роль приманок — їхнє завдання відволікати українську протиповітряну оборону та створювати хибні цілі.

Розвідка боєм: що стоїть за нетиповою атакою дронів по Київщині

Десятки таких дронів кружляли над Київщиною, супроводжуючись нетиповими звуками. Саме це й вказує на зміну підходів противника до повітряних атак.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія XXI» Павло Лакійчук наголошує, що цей удар варто розглядати не окремо, а в контексті загальної ескалації. За його словами, останнім часом Росія активно експериментує з різними форматами атак — нічними, комбінованими та ракетно-дроновими, залучаючи широкий спектр озброєння для перевантаження ППО.

Експерти вважають, що використання «Пародії» може бути елементом так званої «розвідки боєм» — коли противник перевіряє реакцію ППО, виявляє слабкі місця та готує ґрунт для подальших ударів.

«Росіяни намагаються ускладнювати свої дії та комбінувати різні засоби ураження. Подібні хвилі можуть передувати масштабним атакам», — пояснює Лакійчук.

Він також не виключає, що новий масований удар може бути прив’язаний до символічних дат, зокрема 9 травня, хоча точні плани Кремля залишаються непередбачуваними.

На думку експерта, попри заяви про можливе «перемир’я» на час святкувань у Москві, Росія паралельно накопичує ресурси для нових атак.

Фахівці закликають не ігнорувати такі сигнали та бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі дні.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше повідомляв: лише за останній тиждень Росія застосувала проти України близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіабомб і кілька ракет.

