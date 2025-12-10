ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
126
1 хв

Учні 9 класів складатимуть атестацію у формі ЗНО: коли саме

Міносвіти відновлює ДПА для дев’ятикласників від 2028 року.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Іспит

Іспит / © pixabay.com

Міністерство освіти і науки України видало наказ про запровадження державної підсумкової атестації для випускників 9-х класів у формі зовнішнього незалежного оцінювання від 2028 року.

Відповідний наказ Міносвіти видало 9 грудня.

Згідно з наказом, у травні 2028 року учні 9-х класів складатимуть ДПА з української мови та літератури, а також з математики. У подальші роки перелік предметів планують розширити, додавши дисципліни природничого та громадянсько-історичної галузей та іноземні мови.

Для проведення ДПА створять окрему освітню платформу, а завдання для тестування розроблятиме Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Уже від 2026 року стартує апробація завдань і нової моделі ДПА з української мови, літератури та математики. У ній візьмуть участь близько 2000 дев’ятикласників без використання платформи. Наступного року приблизно 10 тис. учнів вибірково протестують оновлену платформу.

Протягом 2027-2028 років аналогічні випробування проведуть для предметів історичного, громадянського, природничого напрямів та іноземних мов.

Нагадаємо, востаннє ДПА для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів проводилася 2019 року. Згодом цей формат оцінювання знань був скасований рішенням Верховної Ради. У вересні 2025 року УЦОЯО інформував про плани відновити ДПА для учнів 9-х класів від 2028 року. Повне впровадження атестації для дев’ятикласників за всіма напрямами очікується не раніше 2029 року.

