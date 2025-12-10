- Дата публікації
Анна Кошмал з'явилась на публіці разом із чоловіком і пояснила, чому його приховує
Артистка вже тривалий час заміжня, проте свого коханого вона жодного разу повністю не показала.
Українська акторка Анна Кошмал з'явилась на публіці разом із чоловіком, якого ретельно приховує.
Подружжя відвідало відкриття "Резиденції Санти", що в Києві на ВДНГ, про що йдеться на проєкті "Наодинці з Гламуром". Компанію закоханим склав їхній 7-річний син Мишко, а от 8-місячна донечка Софія залишилась вдома. Анна Кошмал говорить, що дівчинка ще маленька і нічого не зрозуміє, тож вона вирішила, що тій краще перебувати в теплі.
До слова, на події був чоловік акторки. Звичайно ж, він не світився перед об'єктивами камер. Анна Кошмал говорить, що її коханий не прагне публічності, а вона поважає його право на приватність. Якщо чоловік не хоче зніматися, то артистка не змушуватиме його це робити.
"Я не приховую чоловіка, я просто його не публікую в соцмережах. Немає в цьому якоїсь величезної таємниці. У людини просто є право на якусь приватність. Я цілком це поважаю, я його розумію. Не знаю, що тут такого незвичайного. Я дуже ціную приватність своєї родини. Кожен у нашій родині — це особистість. Якщо чоловік не хоче зніматися, значить це його бажання", — пояснила артистка Анні Севастьяновій.
