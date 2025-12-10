Анна Кошмал з'явилась на публіці разом із чоловіком і пояснила, чому його приховує

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал з'явилась на публіці разом із чоловіком, якого ретельно приховує.

Подружжя відвідало відкриття "Резиденції Санти", що в Києві на ВДНГ, про що йдеться на проєкті "Наодинці з Гламуром". Компанію закоханим склав їхній 7-річний син Мишко, а от 8-місячна донечка Софія залишилась вдома. Анна Кошмал говорить, що дівчинка ще маленька і нічого не зрозуміє, тож вона вирішила, що тій краще перебувати в теплі.

До слова, на події був чоловік акторки. Звичайно ж, він не світився перед об'єктивами камер. Анна Кошмал говорить, що її коханий не прагне публічності, а вона поважає його право на приватність. Якщо чоловік не хоче зніматися, то артистка не змушуватиме його це робити.

Анна Кошмал із сином на відкритті "Резиденції Санти" / © instagram.com/smorkovkina

"Я не приховую чоловіка, я просто його не публікую в соцмережах. Немає в цьому якоїсь величезної таємниці. У людини просто є право на якусь приватність. Я цілком це поважаю, я його розумію. Не знаю, що тут такого незвичайного. Я дуже ціную приватність своєї родини. Кожен у нашій родині — це особистість. Якщо чоловік не хоче зніматися, значить це його бажання", — пояснила артистка Анні Севастьяновій.

Нагадаємо, нещодавно акторка Міла Сивацька повністю показала свого чоловіка. Артистка влаштувала з коханим романтичний фотосет у Барселоні, куди вони переїхали 2024 року.