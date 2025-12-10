Відома піарниця після смерті ADAM розкрила нові подробиці його хвороби: "Повинні були виписувати"

ADAM, Юла / © instagram.com/yulattt

Реклама

Українська PR-менеджерка Юла розповіла подробиці про стан і хворобу ADAM перед його смертю 7 грудня.

За словами зірки, вона з чоловіком, шоуменом Анатолієм Анатолічем, регулярно спілкувалися з родиною Михайла Клименка (справжнє ім’я ADAM). Саме тому, говорить Юла, вона однією з перших дізналася про госпіталізацію 38-річного музиканта. Тоді це стало шоком для неї. Утім, піарниця пригадує, що ще задовго до критичного стану артист скаржився на головний біль. Проте, як виявилося, не зважав на це й продовжував активно працювати.

«Як він захворів? Важко сказати. Знаю, що деякий час скаржився на головний біль, але списував це на перевтому або защемлення м’язів. Думаю, як затребуваний артист він просто не приділяв належної уваги першим дзвіночкам. Перевтома, переїзди, численні концерти — усе списував на звичні труднощі гастрольного життя», — розповіла дружина Анатолія Анатоліча в коментарі oboz.ua.

Реклама

Коли самопочуття Михайла почало погіршуватися та він впав у кому, багато небайдужих взялося допомагати. Зокрема, за словами Юли, особливих зусиль доклав Олександр Пономарьов, на студії якого співак регулярно створював хіти. Він допоміг колезі знайти найкращих лікарів. Але, на жаль, серце ADAM зупинилося.

«До його порятунку долучилося дуже багато людей. Багато хто переказував кошти, активно підтримував. Особливу роль відіграв Олександр Пономарьов, який дуже допомагав, залучив лікарів. Колеги також усі, хто міг. Втрата Міші стала несподіваним і величезним горем для нашої спільноти. Ми дуже сподівалися, що все буде добре: у нього була хороша приватна клініка, підключилося багато спеціалістів. Та, на жаль, сталося непоправне», — поділилася Юла.

ADAM і Юла / © instagram.com/yulattt

Водночас обраниця Анатолія Анатоліча пригадала, що спочатку Михайло поступово одужував і навіть готувався до виписування з клініки. У цей час він навіть листувався з Юлою та заспокоював усіх. Однак за день його стан раптово став критичним і він опинився у реанімації. На жаль, наслідки туберкульозного менінгіту не дали шансу на життя.

«На превеликий жаль, я дізналася однією з перших, що він потрапив до лікарні. Ми переписувалися, і через якийсь час повідомив, що вже почувається набагато краще. Його навіть повинні були виписувати. Запланували на п’ятницю, а в четвер ввечері стан погіршився. Потім — реанімація, кома… І однаково до останнього ми сподівалися, що все буде добре», — додала піарниця.

Реклама

Нагадаємо, у Києві 9 грудня відбулася церемонія прощання з ADAM у Національній філармонії. Провести колегу в останню путь артиста прийшло чимало зірок і родина. Вони виголосили промови та довели до сліз усіх присутніх.