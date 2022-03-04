"Жахлива агресія": Rammstein підтримав Україну

Rammstein назвав дії Росії жахливою агресією.

Німецький гурт Rammstein підтримав Україну в боротьбі проти російського окупанта.

Про це йдеться у дописі групи на офіційних сторінках в соцмережах.

"Група Rammstein хотіла б висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Насамперед, у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народу за їх страждання. Кожен член нашої групи, так чи інакше, пов'язаний із двома країнами. Усі члени групи мають друзів, колег, партнерів, шанувальників в обох країнах. Ми розуміємо, що багато російських фанатів можуть бути розчаровані діями свого уряду, і ми хочемо пам'ятати про гуманність, яка властива як російським, так і українським громадянам", - йдеться у дописі.