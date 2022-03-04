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"Жахлива агресія": Rammstein підтримав Україну

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"Жахлива агресія": Rammstein підтримав Україну

Associated Press

Rammstein назвав дії Росії жахливою агресією.

Німецький гурт Rammstein підтримав Україну в боротьбі проти російського окупанта. 

Про це йдеться у дописі групи на офіційних сторінках в соцмережах. 

"Група Rammstein хотіла б висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Насамперед, у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народу за їх страждання. Кожен член нашої групи, так чи інакше, пов'язаний із двома країнами. Усі члени групи мають друзів, колег, партнерів, шанувальників в обох країнах. Ми розуміємо, що багато російських фанатів можуть бути розчаровані діями свого уряду, і ми хочемо пам'ятати про гуманність, яка властива як російським, так і українським громадянам", - йдеться у дописі. 

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Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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