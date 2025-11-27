Практично не знімає її: наречена Кріштіану Роналду блиснула обручкою з величезним діамантом

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Реклама

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — в Instagram часто показує свої повсякденні луки. Так, на нових фото в Мережі дівчина позувала в джинсах-скінні, смугастій сорочці, зав’язаній на талії, та в туфлях-човниках на шпильках.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Свій образ вона доповнила чорними сонцезахисними окулярами, чорною лаковою сумкою Hermes Birkin, наручним годинником, всипаним камінням, а також каблучкою з величезним діамантом, яку їй подарував Роналду.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, 11 серпня відомий португальський футболіст освідчився своїй дівчині через 9 років їхніх стосунків і підніс каблучку, вартість якої експерти оцінили аж до 5 млн доларів. Джорджина носить її дуже часто, практично не знімаючи, і любить акцентувати на ній увагу.

Реклама

Так, одного разу на благодійному вечорі в Нью-Йорку Caring for Women, організованому фондом Kering Foundation у Нью-Йорку, Родрігес спеціально позувала так, щоб було добре видно каблучку.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Зазначимо, нещодавно стало відомо, де і коли відбудеться весілля пари.