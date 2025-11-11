ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
1 хв

Це красиво й елегантно: розглядаємо нову зачіску принцеси Кейт

Принцеса Уельська знається на зачісках.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

11 листопада принцеса Уельська з’явилася на заході, щоб покласти вінок і вшанувати пам’ять загиблих солдатів своєї країни. Майбутня королева мала стриманий та елегантний вигляд у класичному чорному пальті, яке доповнював крислатий капелюх з бантом.

Принцеса Кейт / © Getty Images

Принцеса Кейт / © Getty Images

Однак не лише вбрання Кетрін заслуговувало уваги, а й її чарівна зачіска. Британська принцеса з’явилася зі складним боковим пучком, який ідеально поєднувався з її головним убором.

Зачіска принцеси Кейт / © Getty Images

Зачіска принцеси Кейт / © Getty Images

Від моменту весілля з принцом Вільямом Кейт постійно перебуває в центрі уваги, а її волосся часто стає приводом для обговорень, тому вона його довіряє перукарці Аманді Кук Такер. Жінка працює на королівську сім’ю від 2012 року і готувала Кейт до найважливіших подій у її житті, а також саме завдяки їй, мінімальні зміни в зовнішності принцеси Уельської стають «вірусними» — кожна нова стрижка або відтінок волосся завжди бурхливо обговорюють. Але головне те, що у Кейт під її крилом завжди ідеально укладене волосся, а зачіски чудово поєднуються з капелбшками.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie