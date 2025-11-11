- Дата публікації
Це красиво й елегантно: розглядаємо нову зачіску принцеси Кейт
Принцеса Уельська знається на зачісках.
11 листопада принцеса Уельська з’явилася на заході, щоб покласти вінок і вшанувати пам’ять загиблих солдатів своєї країни. Майбутня королева мала стриманий та елегантний вигляд у класичному чорному пальті, яке доповнював крислатий капелюх з бантом.
Однак не лише вбрання Кетрін заслуговувало уваги, а й її чарівна зачіска. Британська принцеса з’явилася зі складним боковим пучком, який ідеально поєднувався з її головним убором.
Від моменту весілля з принцом Вільямом Кейт постійно перебуває в центрі уваги, а її волосся часто стає приводом для обговорень, тому вона його довіряє перукарці Аманді Кук Такер. Жінка працює на королівську сім’ю від 2012 року і готувала Кейт до найважливіших подій у її житті, а також саме завдяки їй, мінімальні зміни в зовнішності принцеси Уельської стають «вірусними» — кожна нова стрижка або відтінок волосся завжди бурхливо обговорюють. Але головне те, що у Кейт під її крилом завжди ідеально укладене волосся, а зачіски чудово поєднуються з капелбшками.