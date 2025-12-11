ТСН у соціальних мережах

П’ять витривалих зимових рослин, які додадуть барв саду вже у грудні

Зимовий сад не має бути похмурим — п’ять яскравих рослин забезпечать кольори з грудня до березня. Частину з них можна вирощувати й у горщиках.

Автор публікації
Софія Бригадір
Морозник. Фото: Wildfeuer/CC BY 2.5

Зимовий сад може бути не менш яскравим, ніж літній, якщо вже у грудні додати до нього кілька витривалих декоративних рослин. Фахівці радять звернути увагу на п’ять видів, які цвітуть або зберігають насичене забарвлення навіть у мороз, забезпечуючи сад барвами від грудня до початку весни. Частину з них можна вирощувати навіть на підвіконні чи в невеликих двориках.

Про це повідомило видання Express.

Експерти наголошують: ці рослини створені для холодів та не бояться короткого дня чи низьких температур. Вони пропонують відтінки жовтого, рубінового, рожевого, червоного та навіть фіолетового, а для більших садів їх можна комбінувати, отримуючи неперервну кольорову гаму до березня. Окрім цих п’яти, зараз також доречно висаджувати цибулинні рослини — тюльпани, нарциси та проліски, аби навесні отримати додаткове цвітіння.

Серед рекомендованих для миттєвого зимового ефекту рослин — жасмин голий (зимовий жасмин), морозники, цикламен, зимова камелія та кизил вогняний. Усі вони доступні в садових центрах Великої Британії й підходять для різних ділянок — від тісних балконів до просторих газонів.

П’ять рослин, що додають кольору взимку

  • Зимовий жасмин (Jasminum nudiflorum)

Цвіте з листопада до весни й відзначається насичено-жовтими квітами, які з’являються на голих стеблах. RHS описує його як невибагливу рослину, що добре почувається і на шпалерах, і як ґрунтопокривна на низьких стінах. Існують і сорти з білими чи рожевими квітами.

  • Морозник (Helleborus)

Тіньолюбна рослина з вічнозеленим листям і квітами різних відтінків — від білого до червоного. Добре росте під деревами або в горщиках на підвіконнях, цвіте взимку та ранньою весною.

  • Цикламен

Поширений у британських лісах і легко пристосовується до садів і контейнерів. Дає рубінові, рожеві чи червоні квіти з листопада до весни. Любить тінь і часто розмножується самосівом, створюючи природні декоративні групи.

  • Зимова камелія (наприклад, Camellia ‘Yuletide’)

Відомі своїм зимовим цвітінням та яскраво-червоними пелюстками із золотими тичинками. Цвіте приблизно за два тижні до зимового сонцестояння і продовжує квітувати до нового року. Камелії — вічнозелені чагарники, що потребують достатньо сонця та простору.

  • Кизил вогняний (Cornus sanguinea)

Декоративний чагарник, цінний не квітами, а яскравими червоно-помаранчевими стеблами, які сяють узимку. Досягає близько двох метрів ширини, добре росте на сонці та в півтіні. Влітку утворює дрібні білі суцвіття, восени — темні ягоди.

Нагадаємо, рослини з голим корінням знову стають популярними через природну витривалість та доступну ціну. Експерти назвали 10 видів, які найкраще висаджувати взимку.

