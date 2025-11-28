Ексзаступник голови Адміністрації президента РФ та екскуратор окупованих частин Донбасу Дмитро Козак / © Associated Press

Реклама

Ексзаступник голови Адміністрації президента РФ та колишній куратор окупованих частин Донбасу Дмитро Козак перед своєю відставкою написав президентові Володимиру Путіну особистий лист із жорсткою критикою війни проти України. Демарш був виражений у «дуже жорстких висловлюваннях».

Про це повідомило російське видання «Агентство» з посиланням на два джерела, знайомі з обставинами звільнення Козака.

Співрозмовники видання повідомили, що перед своєю відставкою Козак подав не лише офіційну заяву про звільнення за власним бажанням, а й окремий особистий лист, адресований Путіну. У цьому листі чиновник висловив різку критику щодо повномасштабного вторгнення Росії до України.

Реклама

Як зазначає видання з посиланням на одного зі співрозмовників, Козак «зробив це в дуже жорстких висловлюваннях».

Інше джерело наголошує, що Козак не вважає, що ніби своїм демаршем викликав у Путіна роздратування, і навіть очікує можливості зустрітися з ним найближчим часом.

За інформацією чотирьох співрозмовників, після відставки екскуратор окупованих території Донбасу часто виїжджає за кордон, зокрема для лікування. Жодної нової посади після звільнення він не отримав.

Нагадаємо, у серпні 2025 року The New York Times писало, що Козак втратив вплив через те, що виступав проти повномасштабного вторгнення до України. За інформацією видання, посадовець перед початком війни приватно радив Путіну не робити цього, а також намагався передати йому пропозицію щодо мирних переговорів. Повноваження Козака щодо України та інших пострадянських регіонів перейшли до Сергія Кирієнка. Джерела зазначають, що Козак — єдиний високопосадовець, який відкрито висловлював незгоду з війною у кремлівських колах. Він також звертався до західних чиновників по допомогу з аргументами, які б переконали президента РФ змінити курс.

Реклама

17 вересня стало відомо, що Козак подав заяву про звільнення за власним бажанням. Чиновник, який працював з Путіним ще з 1990-х, планував перейти у бізнес.

18 вересня Путін підписав указ про звільнення Козака з посади заступника керівника своєї адміністрації. Аналітики тоді вказували, що звільнення свідчить про остаточний курс диктатора на продовження війни та відмову від дипломатії.