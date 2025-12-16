Готель королів та президентів: стало відомо, де Віткофф та Кушнер жили у Берліні (фото)

Джаред Кушнер і Стів Віткофф у Берліні / © Getty Images

Протягом двох днів час переговорів з українською делегацією у Берліні щодо мирного плану спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер насолоджувалися найкращим сервісом у легендарному Hotel Adlon Kempinski. Тут снідають осетровою ікрою з шампанським, а ціни за ніч у президентських люксах сягають вартості нового автомобіля.

Про це повідомляє «Фокус».

Віткофф і Кушнер зупинилися в легендарному Hotel Adlon Kempinski — одному з найрозкішніших готелів Берліна, в апартаментах якого із краєвидом на Бранденбурзькі ворота в різний час мешкали королева Єлизавета II та 44-й президент США Барак Обама.

Поки спецпосланці американського лідера вели перемовини, що мали визначальний вплив на долю України, то користувалися сервісом найвищого рівня, який може запропонувати німецька столиця. Які саме номери обрали Кушнер і Віткофф, невідомо, однак базова вартість проживання у Hotel Adlon Kempinski стартує від 500 євро за ніч. Водночас малоймовірно, що спецпосланці президента США погодилися на номери з виглядом у внутрішній двір.

Люкси Berlin Suite або Linden Suite коштують від 2000 євро за ніч, а Pariser Platz Suite, Adlon Deluxe Suite, а також культові Royal Suite і Imperial Suite — від 8 до 25 тис. євро.

Hotel Adlon Kempinski / © Getty Images

Цей готель давно став магнітом для світових знаменитостей: тут зупинялися Майкл Джексон, покійна королева Єлизавета II та багато інших відомих гостей.

Працівники готелю охоче переповідають і кумедні історії — зокрема про Чарлі Чапліна, який ледь не втратив штани у лобі Adlon, тікаючи від натовпу шанувальників.

Hotel Adlon Kempinski вирізняється не лише панорамою Бранденбурзьких воріт, а й поєднанням престижного розташування з першокласною інфраструктурою: тут є ресторан із двома зірками Michelin та розкішний спа-комплекс.

Безпосередньо біля входу до готелю розташовані Бранденбурзькі ворота, історична Академія мистецтв, колишній будинок художника Макса Лібермана та кілька дипломатичних представництв. До Рейхстагу, бульвару Унтер-ден-Лінден і Потсдамської площі — лише 10-15 хв. пішки.

Перший готель Adlon було відкрито за наказом кайзера Вільгельма, і він швидко став найпрестижнішою адресою Берліна. Після значних руйнувань унаслідок пожежі після Другої світової війни та років перебування біля Берлінського муру будівлю відновили 1997 року за оригінальним проєктом архітектори Пацшке, Клотц і Партер, додавши два поверхи.

2017 року лобі готелю оновили за 6 млн євро — саме там нині розташований знаменитий фонтан зі слоном, точна копія подарунка, який свого часу зробив готелю махараджа Патіали.

Лобі Hotel Adlon Kempinski з фонтаном зі слоном / © tripadvisor

Найпрестижнішим серед трьох ресторанів готелю є Lorenz Adlon Esszimmer — заклад із двома зірками Michelin під керівництвом швейцарського шеф-кухаря Рето Брендлі. Тут пропонують сезонне меню французької кухні з тонкими азійськими акцентами.

А ранковий ритуал у Hotel Adlon Kempinski здатен вразити навіть досвідчених гурманів: на сніданок гостям подають п’ять видів осетрової ікри в необмеженій кількості, доповнюючи її шампанським.

Нагадаємо, після двох днів переговорів у Берліні щодо мирного плану представники США заявили про розв’язання 90% суперечок між Україною та РФ, зокрема прогрес у територіальних питаннях. Вашингтон передав президентові України Володимиру Зеленському «інтелектуально стимулювальні пропозиції» щодо територій та безпековий блок, який має гарантувати захист держави, а також повідомив про зближення позицій стосовно деокупації Запорізької АЕС.

Найближчими вихідними у США військові та робочі групи зберуться для фінального «перегляду мап».

Попри оптимізм США, Зеленський підтвердив наявність розбіжностей щодо поступок, наголосивши, що Київ уже передав свої правки, аби мирний план був максимально справедливим і ефективним для України.