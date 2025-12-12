Японію знову сколихнув землетрус: оголошено загрозу цунамі

Потужний землетрус в Японії / © Pexels

У Японії знову стався землетрус. Геологічна служба США оцінила землетрус у 6,7 бала та зазначила, що він стався на глибині 44 кілометри.

Про це повідомляє Reuters.

Японське метеорологічне агентство видало попередження про цунамі. Зважаючи на силу землетрусу, фахівці прогнозують можливі хвилі заввишки до 1 метра.

Нагадаємо, цей поштовх стався після землетрусу, який сколихнув Японію напередодні.

Хвилі висотою до 70 сантиметрів зафіксували в порту Куджі в префектурі Івате. Через це пошкоджені кілька устаткувань для вирощування устриць.

Близько 800 будинків залишилися без електрики, а швидкісні поїзди «Сінкансен» та кілька місцевих ліній у регіоні призупинили роботу.

Близько 480 мешканців отримали притулок на авіабазі Хачінохе, а для оцінки збитків було задіяно 18 військових гелікоптерів.