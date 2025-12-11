ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
414
1 хв

Чому на заході України менше вимкнень світла — пояснили в ДТЕК

Енергетики пояснили, чому на заході України рідше вимикають електроенергію.

Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Ситуація з відключеннями електроенергії в Україні безпосередньо залежить від російських атак на енергетичну інфраструктуру. Проте, чому у західних областях вимикають менше світла, ніж у інших регіонах?

Про це та інше пояснили у ДТЕК.

«Найбільше пошкоджень енергетики на сході і у центрі країни. Тому там втрачено значну частину потужностей, які раніше виробляли електроенергію. Це ТЕС, ТЕЦ і гідроелектростанції. Сьогодні основний обсяг електрики генерується на заході, перед усім атомними станціями», — зазначили в ДТЕК.

Додають, що через обстріли виникає проблема, як доставити електроенергію з одного регіону до іншого. Російські загарбники розуміють це, тому регулярно завдають удару по великих і середніх підстанціях та магістральних лініях, які забезпечують цей перетік.

«У підсумку частину електрики технічно неможливо доставити туди, де і так дефіцит найбільший. Пам’ятайте, єдина причина відключень — це російські атаки на енергетику. Світло тримається», — підсумували у ДТЕК.

Нагадаємо, в усіх регіонах Україні у п’ятницю, 12 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Раніше повідомлялося, що через чутки про нібито знеструмлення 70% споживачів у Києві українців цікавлять питання, це вже блекаут чи ні та яка різниця між повним відключенням світла та екстреним.

