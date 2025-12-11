ТСН у соціальних мережах

261
1 хв

Чи підтримують США вимоги Росії щодо мови та УПЦ МП: Зеленський відповів

Зеленський прокоментував вимоги РФ щодо статусу російської мови та УПЦ МП у рамках мирної угоди.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський розповів, чи підтримують Сполучені Штати вимогу Росії щодо статусу російської мови та прав УПЦ Московського патріархату.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.

«У нас в проєкті рамкової угоди, це ті 20 пунктів, все написано згідно з міжнародним правом. Є міжнародне право — це факт, який всі повинні визнавати, і це те єдине, що може всіх обʼєднати. Ми формували підхід до деяких пунктів згідно з тим, що Україна в майбутньому буде членом Євросоюзу. Тому ставлення до таких питань буде відповідним до європейського законодавства — до тих норм, які є базовими для Євросоюзу», — пояснив президент.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін на зустрічі з Трампом на Алясці вимагав гарантій безпеки для російської православної церкви в Україні та надання російській мові офіційного статусу.

261
