Що робити, якщо погано працює Telegram: коротка інструкція

Що робити, якщо погано працює Telegram: коротка інструкція

Пара секунд і у вас звільнені гігабайти пам'яті, Telegram працюватиме швидше.

Якщо погано працює Telegram, найімовірніше, ви підписані на масу новинних каналів, які публікують багато фото та відео. Вони забивають кеш телефону.

Почистити його дуже просто, пояснює українець у Facebook.

Як почистити кеш в Telegram:

1. Заходьте у Telegram в меню "Параметри"

2. Розділ "Дані та пам'ять"

3. Вкладка "Використання пам'яті"

4. Чекаєте поки телефон порахує та видасть дані про кеш

5. Натисніть "Очистити кеш Telegram" у нижній частині сторінки та "далі" у спливаючому вікні.

Пара секунд і у вас звільнені гігабайти пам'яті, Telegram працюватиме швидше.

Також можна вимкнути автоматичне завантаження медіа файлів.