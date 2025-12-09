- Дата публікації
Вимикатимуть те, що ніколи не вимикали: Кабмін змінює правила роботи енергосистеми
Уряд розглядає можливість скорочення переліку критичної інфраструктури в регіонах та запровадження відключень навіть для таких об’єктів, якщо вони мають генератори чи альтернативні джерела живлення.
Уряд планує переглянути підходи до дії графіків відключень електроенергії, що може суттєво змінити ситуацію в регіонах.
Як повідомило РБК-Україна джерело, ознайомлене з результатами урядової наради, Кабінет міністрів готує рішення щодо скорочення переліку критичної інфраструктури, яка нині не підлягає вимкненням.
За даними співрозмовника, розглядається і ще один крок — тимчасові відключення навіть тих критичних об’єктів, які мають альтернативні джерела живлення, зокрема генератори.
“Якщо у критичного об’єкта є генератори, до нього також застосовуватимуться відключення. Електроенергію такі об’єкти забезпечуватимуть собі самі”, — зазначило джерело.
