Вимикатимуть те, що ніколи не вимикали: Кабмін змінює правила роботи енергосистеми

Енергетика України / © Associated Press

Уряд планує переглянути підходи до дії графіків відключень електроенергії, що може суттєво змінити ситуацію в регіонах.

Як повідомило РБК-Україна джерело, ознайомлене з результатами урядової наради, Кабінет міністрів готує рішення щодо скорочення переліку критичної інфраструктури, яка нині не підлягає вимкненням.

За даними співрозмовника, розглядається і ще один крок — тимчасові відключення навіть тих критичних об’єктів, які мають альтернативні джерела живлення, зокрема генератори.

“Якщо у критичного об’єкта є генератори, до нього також застосовуватимуться відключення. Електроенергію такі об’єкти забезпечуватимуть собі самі”, — зазначило джерело.

Раніше в "Укренерго" пояснили, чому графіки світла не працюють.