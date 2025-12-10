Оксана Білозір заінтригувала заявою про Софію Ротару та її життя під час війни: "Вона зробила вибір"

Оксана Білозір, Софія Ротару

Народна артистка України Оксана Білозір висловилася про життя та творчість своєї колеги Софії Ротару.

За словами виконавиці, Софія Михайлівна під час війни перебуває у столиці України Києві. Ба більше, Оксана неочікувано заявила, що подеколи її колега навіть ще виступає. Проте не стала уточнювати, де саме. Тим не менш, співачка не приховує свого захвату від вигляду Ротару у 78 років та її чіткої громадянської позиції.

«Мені це дуже імпонує. Беру з неї приклад. Вона має прекрасний має вигляд, час від часу має концерти, але постраждала від війни. Вона зробила вибір — не залишилася в Криму. Вона приїхала до Києва. Тут її чоловік захоронений. Тут її люблять і шанують — те, що їй найбільше потрібно у цей час для душі», — наголосила артистка в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Цікаво, що журналіст Гордон також підтвердив такі слова Білозір. Зазначимо, сама Софія Ротару вже тривалий час не з’являється на публіці й тим паче не розкриває жодних подробиць свого життя. У максимальній приватності вона лишень час від часу висловлюється в Instagram про обстріли України та вшановує пам’ять жертв. Тож точне її місцеперебування — невідоме.

