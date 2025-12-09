Чи скоротять графіки відключень світла в Україні: в уряді відповіли

Електроенергія / © ТСН

Реклама

В Україні відбулася координаційна нарада щодо стану енергосистеми після чергових російських атак. Уряд розглянув питання перебігу ремонту пошкоджених об’єктів.

Про це повідомила прем′єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Графіки відключення світла в Україні готуються скоротити

По всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень.

Реклама

«Працюємо над скороченням їхньої тривалості», — наголосила Свириденко.

Ключовим елементом у плані стабілізації енергосистеми є підготовка низки рішень уряду, спрямованих на зміну внутрішнього балансу споживання.

Мета цих рішень — перерозподілити споживання електроенергії та спрямувати додаткові обсяги для побутових споживачів.

Нагадаємо, після масованої атаки РФ на енергосистему України ситуація зі світлом знову ускладнилася — у низці регіонів тривалість відключень сягнула 12–16 годин.

Реклама

Через це атомні електростанції були змушені зменшити виробництво, що ще більше скоротило доступний обсяг електрики в енергосистемі. Поки високовольтні лінії не будуть повністю відновлені, АЕС не зможуть повернутися до повної потужності, що й спричинило подовження відключень у деяких областях. Найважча ситуація — на прифронтових територіях, де ремонтні роботи тривають у цілодобовому режимі, але потребують часу.