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Російська армія обстріляла Торецьк

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Російська армія обстріляла Торецьк

Попередньо, поранених серед цивільних немає.

У суботу, 5 березня, близько 13:00 російська армія накрила мінометним вогнем околиці Торецька

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, поранених серед цивільних немає.

Крім того, очільник області повідомив, що Очеретинській громаді, яка потерпіла від обстрілів, відновлено електропостачання до Тоненького, Сєверного та Водяного. Без електрики залишається наразі Новоселівка Друга.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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