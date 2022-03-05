Російська армія обстріляла Торецьк

Попередньо, поранених серед цивільних немає.

У суботу, 5 березня, близько 13:00 російська армія накрила мінометним вогнем околиці Торецька.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, поранених серед цивільних немає.

Крім того, очільник області повідомив, що Очеретинській громаді, яка потерпіла від обстрілів, відновлено електропостачання до Тоненького, Сєверного та Водяного. Без електрики залишається наразі Новоселівка Друга.