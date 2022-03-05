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Російські хакери продовжують атакувати українські держресурси

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Російські хакери продовжують атакувати українські держресурси

pixabay.com

Проте сайти центральних органів влади залишаються доступними. 

Російські хакери безперервно продовжують атакувати Українські інформаційні ресурси. 

Про це повідомляє Держспецзв’язку в Телеграм.

З моменту військового вторгнення найбільше DDoS атак зазнали ресурси Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ. 

Водночас, як зазначають у Держспецзв’язку, сайти центральних органів влади залишаються доступними. 

"Єдине, що вдалося окупантам – замінити стартові сторінки на сайтах низки органів місцевої влади", — кажуть у Держспецзв’язку.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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