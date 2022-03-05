Російські хакери продовжують атакувати українські держресурси

Проте сайти центральних органів влади залишаються доступними.

Російські хакери безперервно продовжують атакувати Українські інформаційні ресурси.

Про це повідомляє Держспецзв’язку в Телеграм.

З моменту військового вторгнення найбільше DDoS атак зазнали ресурси Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ.

Водночас, як зазначають у Держспецзв’язку, сайти центральних органів влади залишаються доступними.

"Єдине, що вдалося окупантам – замінити стартові сторінки на сайтах низки органів місцевої влади", — кажуть у Держспецзв’язку.