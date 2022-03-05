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З Волновахи вдалося евакуювати 400 мешканців

З Волновахи вдалося евакуювати 400 мешканців

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З Волновахи вдалося евакуювати 400 мешканців

Павло Кириленко/Facebook

Евакуацію припинили через відновлення обстрілів окупантами.

У суботу, 5 березня, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати близько 400 мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, йдеться про тих, хто зміг самотужки дістатися до місця, де зупинився евакуаційний транспорт.

“Хоч на сьогодні ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи. Просуватися туди було вкрай небезпечно”, - зауважив голова ОДА.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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