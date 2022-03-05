З Волновахи вдалося евакуювати 400 мешканців

Евакуацію припинили через відновлення обстрілів окупантами.

У суботу, 5 березня, з Волновахи та навколишніх селищ вдалося евакуювати близько 400 мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

За його словами, йдеться про тих, хто зміг самотужки дістатися до місця, де зупинився евакуаційний транспорт.

“Хоч на сьогодні ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи. Просуватися туди було вкрай небезпечно”, - зауважив голова ОДА.