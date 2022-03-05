Українські фахівці ППО збили російський безпілотник

БПЛА фіксував інформацію для ворога.

Фахівці протиповітряної оборони однієї з бригад оперативного командування "Північ" влучно знешкодили ворожий російський безпілотник.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Вірте в своїх захисників! Вони - надпотужні!!!! Північ вистоїть!" — йдеться у повідомленні.