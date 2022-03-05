В Енергодарі зараз немає безпечного "зеленого коридору" - мер (відео)

В Енергодарі зараз немає безпечного "зеленого коридору" - мер (відео)

Влада міста повернулася до будівлі виконкому.

Міська влада Енергодару знову повернулася до будівлі виконкому. Опрацьовуються можливості евакуації населення, але наразі безпечного "зеленого коридору" немає.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

"Зараз безпечного зеленого коридору немає! Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар знаходиться в пріоритеті. Ми обов’язково повідомимо, коли зможемо евакуювати людей", - написав він.

Також він закликав місцевих жителів не використовувати особистий автотранспорт та прибрати його як мінімум від під'їздів, щоб не заважати заїзду машин швидкої допомоги та пожежників.

Мер нагадав, що комендантська година в Енергодарі з 18.00 до 05:30.

У місті також заново запустили всю систему опалення.

Нагадаємо, зранку, 5 березня мер Енергодара повідомив, що окупанти заблокували доступ до мерії, міська влада деякий час працювала у місцевій піцерії.