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В Енергодарі зараз немає безпечного "зеленого коридору" - мер (відео)

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Влада міста повернулася до будівлі виконкому.

Міська влада Енергодару знову повернулася до будівлі виконкому. Опрацьовуються можливості евакуації населення, але наразі безпечного "зеленого коридору" немає.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

"Зараз безпечного зеленого коридору немає! Уряд з міжнародними організаціями опрацьовують його створення. Енергодар знаходиться в пріоритеті. Ми обов’язково повідомимо, коли зможемо евакуювати людей", - написав він.

Також він закликав місцевих жителів не використовувати особистий автотранспорт та прибрати його як мінімум від під'їздів, щоб не заважати заїзду машин швидкої допомоги та пожежників.

Мер нагадав, що комендантська година в Енергодарі з 18.00 до 05:30.

У місті також заново запустили всю систему опалення.

Нагадаємо, зранку, 5 березня мер Енергодара повідомив, що окупанти заблокували доступ до мерії, міська влада деякий час працювала у місцевій піцерії.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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