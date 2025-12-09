Марта Адамчук шокувала причиною, через яку колись не потрапила на нацвідбір: "Чудеса ставалися"

Марта Адамчук / © Прес-служба каналу ТЕТ

Українська співачка Марта Адамчук, яка цьогоріч потрапила до лонгліста нацвідбору на «Євробачення-2026», висловилася про минулі відмови.

Як виявилося, шлях артистки до головної музичної сцени Європи був непростим і болючим. В інтерв’ю програмі «Ближче до зірок» на телеканалі ТЕТ Марта вперше відверто розповіла, чому багато років тому перестала подаватися на Нацвідбір. За словами співачки, вона вже проходила до основного складу відбору, однак до фіналу не дійшла. І пояснила, що не через пісню, а через буцімто суб’єктивну думку продюсера, який вважав її «застарою» для участі.

«Я вже подавала колись заявки на „Євробачення“ і одного разу вже була на етапі основного складу самого відбору. І не потрапляла, якісь там чудеса ставилися. І тоді мені сказали: „Ну, Марта вже стара для Євробачення“. Це був продюсер. Я не буду казати хто. Причому це не було сказано прямо, це було сказано кулуарно, мені передали. І це ще гірше», — прокоментувала Марта Адамчук.

Марта Адамчук

Попри попередній досвід, цього року Марта знову подала заявку — і стала однією з 15 артистів у лонглисті. За її словами, цього разу ставлення змінилося й продюсери побачили в ній потенціал.

«Коли мені це сказали, я вже себе трошечки списала і вже не подавала заявки. А зараз мені сказали: „У тебе є досвід“. От бачите, як можуть по-різному продюсери», — заінтригувала співачка.

До слова, співачка не потрапила до списку з дев’яти фіналістів, але все ж шансу поїхати на «Євробачення» не втрачає. Все тому, що за правилами нацвідбору, щороку саме українці шляхом голосування мають змогу обрати 10-го фіналіста. Зі списку можна буде віддати голос за тих артистів, хто був у лонглисті, але не пройшов. Голосування заплановано у січні в додатку «Дія».