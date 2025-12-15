- Дата публікації
Плани на Різдво: де проведуть свято принц Гаррі та Меган Маркл
Стало відомо, як принц Гаррі та його дружина Меган цього року планують відсвяткувати Різдво.
Нічого кардинального нового герцог та герцогиня Сассекські не планують, вони хочуть провести свята у сімейному колі, разом із дітьми — 6-річним принцом Арчі та 4-річною принцесою Лілібет, а також з друзями, які прийдуть до них у гості до їхнього маєтку в Монтесіто.
До них також приєднається мати Меган, Доріа Рагланд. У повідомленні Hello! йдеться, що після Різдва пара збирається влаштувати грандіозне святкування Нового року та вирушить за кордон із друзями.
Нагадаємо, Меган Маркл раніше розповідала про свою любов до святкового сезону в інтерв’ю Marie Claire 2024 року: «Спочатку, я думаю, як мама з дітьми, ти просто насолоджуєшся їхньою присутністю, але вони ще не всі розуміють. Але тепер ми у тому віці, коли я просто не можу дочекатися, щоб побачити все це через їхній погляд щороку».
«Я люблю святковий сезон. Це період, коли ми знаходимо час, щоб побути наодинці з коханими людьми, дотримуємося традицій та створюємо нові», — розповіла Меган у своєму шоу «З любов’ю, Меган».
Також Меган та Гаррі зазвичай діляться своєю різдвяною листівкою, але цього року ще не публікували її. Нагадаємо, раніше ми показували вам старовинну різдвяну листівку королеви Єлизавети II із сином Чарльзом.