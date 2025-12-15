Плани на Різдво: де проведуть свято принц Гаррі та Меган Маркл

Меган і Гаррі / © Instagram Меган Маркл

Нічого кардинального нового герцог та герцогиня Сассекські не планують, вони хочуть провести свята у сімейному колі, разом із дітьми — 6-річним принцом Арчі та 4-річною принцесою Лілібет, а також з друзями, які прийдуть до них у гості до їхнього маєтку в Монтесіто.

До них також приєднається мати Меган, Доріа Рагланд. У повідомленні Hello! йдеться, що після Різдва пара збирається влаштувати грандіозне святкування Нового року та вирушить за кордон із друзями.

Меган і Гаррі з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, Меган Маркл раніше розповідала про свою любов до святкового сезону в інтерв’ю Marie Claire 2024 року: «Спочатку, я думаю, як мама з дітьми, ти просто насолоджуєшся їхньою присутністю, але вони ще не всі розуміють. Але тепер ми у тому віці, коли я просто не можу дочекатися, щоб побачити все це через їхній погляд щороку».

«Я люблю святковий сезон. Це період, коли ми знаходимо час, щоб побути наодинці з коханими людьми, дотримуємося традицій та створюємо нові», — розповіла Меган у своєму шоу «З любов’ю, Меган».

Меган Маркл на шоу Netflix «З любов’ю, Меган» / © Netflix

Також Меган та Гаррі зазвичай діляться своєю різдвяною листівкою, але цього року ще не публікували її. Нагадаємо, раніше ми показували вам старовинну різдвяну листівку королеви Єлизавети II із сином Чарльзом.