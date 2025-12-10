Пиво кожен день: як цей напій впливає на ваше тіло та здоровʼя

Пиво / © Credits

Пляшка холодного пива після робочого дня — для багатьох це ритуал релаксу. В Україні пиво — один із найпопулярніших алкогольних напоїв і його низький відсоток алкоголю створює враження «безпечного» вибору. Але чи справді щоденна пивна звичка така невинна. Видання EatingWell розповіло, як регулярне споживання пива впливає на організм.

Покращення щільності кісток

Пиво, завдяки кремнію та поліфенолам, може підвищити мінеральну щільність кісток і навіть зменшити ризик переломів стегна. Звучить обнадійливо, чи не так, але є нюанс — доказів недостатньо та науковці поки не впевнені, чи переважає потенційна користь над ризиками регулярного вживання алкоголю.

Порушення сну

Алкогольні напої часто асоціюються з легкістю, розслабленістю, ейфорією, але за ці «ефекти» тіло неабияк розплачується.

Алкоголь уповільнює рефлекси, порушує баланс, памʼять і, найголовніше, — сон. Навіть невелика кількість, еквівалент двох стандартних порцій алкоголю, зменшує тривалість REM фази (фаза сну, коли мозок дуже активний, наче не спить, але тіло знерухомлене) — найціннішої для відновлення. У результаті маємо поверхневий сон і відчуття «розбитості» наступного дня.

Гальмування процесу схуднення

Організм не може зберігати алкоголь, тому печінка ставить його на перше місце у черзі речовин для перероблювання. Тож поки вона зайнята алкоголем, спалювання жиру сповільнюється. Якщо людина намагається позбутися зайвої ваги, регулярне вживання пива може стати тихим саботажником цього процесу.

Проблеми з травленням

Алкоголь:

стимулює вироблення шлункового соку,

подразнює тонкий кишківник і товсту кишку,

змінює швидкість проходження їжі.

Результати можуть бути неприємними, як от здуття, біль у животі чи діарея. При надмірному вживанні можливе запалення кишківника, дисбаланс мікробіому та навіть порушення проникності кишкової стінки.

Так, деякі дослідження показують, що ферментовані сполуки пива можуть мати потенційні плюси для мікрофлори, але на сьогодні експерти погоджуються, що ризики значно більші за можливі плюси.

Ризик зневоднення

Алкоголь має діуретичний ефект, тобто змушує нирки посилено виводити рідину. Пиво вважається «м’якшим» у цьому плані, ніж вино чи міцні напої, але ризик зневоднення все одно існує, а зневоднення — один із головних факторів поганого самопочуття наступного дня.

Довгострокові наслідки

Алкоголь підвищує ризики:

гіпертонії,

інсульту,

серцевої недостатності,

кардіоміопатії,

різних типів раку (ротової порожнини, гортані, стравоходу, товстої кишки, печінки, грудей).

Чим частіше та більше людина п’є — тим вищий ризик.

Чи існує користь від пива

Якщо коротко — ні. Так, дослідження інколи виявляють позитивні ефекти, але вони не є однозначними, користь можна отримати з безалкогольних продуктів (ферментовані продукти, кальцій із молочних продуктів тощо), крім того, вже давно доведені шкідливі наслідки алкоголю.

Якщо ви не вживаєте алкоголь — немає причин починати.

Часті запитання

Чи дуже шкідливе пиво? Це алкоголь. Тож усі ризики, властиві алкоголю, стосуються й пива, як от порушення сну, навантаження на печінку, підвищення ризику хронічних хвороб.

Чи нормально пити пиво щовечора? Ні. Регулярне щоденне вживання алкоголю не рекомендується, і через ризики для здоров’я, і через додаткові порожні калорії.

Чи «краще» пиво за інші напої? Не існує «здорового алкогольного продукту». Низький вміст алкоголю не робить пиво корисним чи безпечним.

Пиво може здаватися легким і безневинним, але навіть невеликі, але регулярні дози алкоголю впливають на сон, травлення, вагу, печінку та довгостроковий ризик хвороб. Баланс, усвідомленість і відповідальність — найкраща стратегія. Памʼятайте, вам точно не потрібне пиво, щоб почуватися добре.