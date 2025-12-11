ТСН у соціальних мережах

"Арсенал" здобув розгромну перемогу та одноосібно лідирує в таблиці Ліги чемпіонів

"Каноніри" продовжують йти без очкових втрат у найпрестижнішому єврокубку.

"Арсенал"

"Арсенал" / © Associated Press

"Арсенал" на виїзді розгромив "Брюгге" в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ян Брейдел" у місті Брюгге завершився з рахунком 0:3.

На 25-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Ноні Мадуеке. Одразу після перерви Мадуеке оформив дубль, обидва рази йому асистував Мартін Субіменді.

На 56-й хвилині лондонці втретє вразили ворота господарі поля – Габріел Мартінеллі забив з передачі, яку віддав Майлс Льюїс-Скеллі.

Огляд матчу "Брюгге" – "Арсенал"

"Арсенал" здобув шосту перемогу в шести матчах поточного розіграшу найпрестижнішого євротурніру і з 18 очками одноосібно очолює загальну турнірну таблицю основного етапу Ліги чемпіонів. "Брюгге" (4 бали) посідає 31-шу позицію.

"Каноніри", як і "Баварія", достроково гарантували собі вихід до плейоф, і перебувають за крок від того, щоб здобути пряму путівку до 1/8 фіналу.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Мікеля Артети на виїзді зустрінуться з "Інтером", а "Брюгге" вирушить у гості до "Кайрата". Обидва матчі відбудуться 20 січня 2026 року.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

