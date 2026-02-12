Я не предам убитых: как Гераскевич испугал «пророссийский» МОК — все, что известно о скандале

Дисквалификация Гераскевича на Олимпиаде-2026 / © ТСН

Убеждение и достоинство Родины — ли мечта и спортивная карьера. Украинский скелетонист Владислав Гераскевич был дисквалифицирован Международным Олимпийским комитетом за отказ не одевать шлем с фотографиями погибших в результате российской полномасштабной войны украинских спортсменов.

Почему МОК «пробил дно», как реагирует сам спортсмен, что говорят о таком позорном поступке Комитета в Украине и мире, выяснял ТСН.ua.

Кто такой Владислав Гераскевич

Владислав Гераскевич родился 12 января 1999 г. в Киеве. С детства он любил кататься на санках, тогда появилась любовь к зимним видам спорта. В 15-летнем возрасте стал заниматься скелетоном.

Скелетон — это зимний олимпийский вид спорта, который представляет собой скоростной спуск по ледяному желобу на специальных санях (без руля) на животе, головой вперед. Максимальная скорость при спуске — 120 км/ч и выше). Это один из самых экстремальных видов спорта, входящий в программу зимних Олимпийских игр.

«Когда я познакомился со скелетоном, я даже не знал — что это. В Украине он является новой дисциплиной (появился 7 лет назад — ред.) и одним из самых молодых среди олимпийских видов спорта. Я с детства люблю гонки, пилотирование, картинг — и потому захотел попробовать. Когда я впервые в 2014 году попытался проехаться, то получилось плохо. Несмотря на это меня захватил спуск в скелетоне. Мы приехали на ледовый трек и мне было очень страшно. К счастью, я себя преодолел и попытался поехать. Честно, ничего не понял. Потом уже начал немного ориентироваться», — вспоминал о начале своей карьеры Владислав в интервью «Укринформу».

В сезоне 2018/19 Владислав Гераскевич дважды занимал 9-е места на этапах Кубка мира, а на чемпионате мира среди юниоров стал седьмым. Взрослый чемпионат мира украинский спортсмен завершил на 14 месте.

Сезон 2019/20 стал результативным для Владислава. Он принял участие в чемпионате мира (14 место), чемпионате Европы (11), чемпионате мира среди юниоров (4) и занял в общем зачете Кубка мира 13 место (896 баллов).

Для Гераскевича это третья олимпиада в карьере. На Играх-2018 он стал 12-м, а в 2022 году — 18-м.

Гражданская позиция Гераскевича

11 февраля 2022 года, когда западные разведки и СМИ предупреждали о неотвратимом вторжении Гераскевич на Олимпиаде в Пекине развернул табличку с надписью «No War in Ukraine», что стало громким международным жестом.

Еще до начала Олимпийских игр была информация о скоплении российских войск у украинских границ. Уже во время соревнований мы приняли решение: если ситуация не будет улучшаться, то будем делать акцию и призывать к миру… Именно поэтому я вышел с плакатом, поэтому акция вообще состоялась», — вспоминал Гераскевич в интервью Главкому.

Однако тогда МОК не наказал украинца, а даже выразил поддержку, заявив, что в стремлении к миру нет ничего плохого.

«Шлем памяти» с погибшими украинскими спортсменами

На шлеме скелетониста Владислава Гераскевича были изображены погибшие в результате российского вторжения тяжелоатлетка-подросток Алина Перегудова, боксер Павел Ищенко, хоккеист Алексей Логинов, актер и спортсмен Иван Кононенко, спортсмен и тренер по прыжкам в воду Никита Козубенко, стрелок Алексей Хабаров, спортивная танцовщица Дарья Курдель, а также другие украинцы. В общей сложности на шлеме были представлены фотографии 22 украинских спортсменов, погибших во время российско-украинской войны.

Гераскевич с шлемом, испугавшим МОК / © Associated Press

МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, позволив ему носить черную повязку или ленту на соревнованиях Олимпиады-2026.

Но Гераскевич не принял это предложение.

«МОК не хватит черных повязок, чтобы почтить всех погибших атлетов, уничтоженных Россией», — заявил на пресс-конференции украинский скелетонист.

Спортсмен проигнорировал запрет от МОК и 10 февраля снова вышел в «шлеме памяти» на Олимпиаде-2026.

«Я не согласен с решением МОК, потому что мы не нарушали никаких правил. Политическая пропаганда, дискриминация или расизм… Это точно не об этом шлеме», — объяснил он свою позицию.

Поэтому его дисквалифицировали.

Что говорят в МОК

Отмечается, что утром 12 февраля Гераскевич встретился с президентом организации Кирсти Ковентри, во время которой не был достигнут консенсус.

В МОК цинично сообщили, что «с сожалением приняли решение отозвать его аккредитацию».

Скандал прокомментировала и глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

«Жаль, что у нас не получилось найти решение. Я очень хотела, чтобы он выступил. Это эмоциональное утро. Однако дело в правилах и требованиях, относящихся к этому кейсу. Мы должны сохранять безопасную среду для всех. Печально, что это означает, что никаких месседжей не разрешается», — сказала она.

© Associated Press

Журналисты заметили, что во время разговора Ковентри выглядела довольно искренне и даже расплакалась, когда рассказывала о встрече с Гераскевичем. Однако насколько искренни эти слезы.

© Getty Images

Любимица диктатора: что известно о главе МОК

Как напоминает Independent, Кирсти Ковентри — родом из Зимбабве.

Ковентри ранее была министром молодежи, спорта, искусств и отдыха Зимбабве, что привлекло определенное внимание из-за ее связи с правительством, давно сталкивающимся с обвинениями в подавлении демократических свобод и подавлении критики в этой южноафриканской стране.

Ее страна и правительство, в котором она служит, подверглись санкциям со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Диктатор Мугабе называл ее «золотой девушкой» Зимбабве.

Ковентри стала министром спорта спустя год после госпереворота.

Ковентри было всего 34 года, когда ее назначили министром правительства. Это решение было встречено удивлено международным сообществом, поскольку она была молодой и имела мало политического опыта, а также потому, что она белая.

Также Ковентри поддержала инициативу разрешить российским атлетам уехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Как видим, глава МОК умеет находить общий язык с диктаторами.

Российские деньги не пахнут?

Отец и тренер нашего спортсмена Михаил Гераскевич прокомментировал позорное решение Международного олимпийского комитета.

«Это все перечеркнуто, но самое главное, что МОК пытался перечеркнуть память об украинских героях. МОК дисквалифицировал не Владислава, а дисквалифицировал Украину… Это дисквалификация демократии ради своих частных интересов из-за чувственного давления российских спонсоров», — сказал отец дисквалифицированного спортсмена.

Спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко отметил, что Россия годами покупала влияние в спорте через государственные компании-спонсоры, проведение соревнований и создание «особых условий» для тех, кто принимает решения.

Где был НОК Украины

Как напоминает zaxid.net, Гераскевич неоднократно публично критиковал Сергея Бубку, занимавшего в то время должность президента Национального олимпийского комитета Украины. Владислав обвинял Бубку в умалчивании российской агрессии на международных спортивных площадках.

«Бубка должен защищать украинские интересы в МОК. Но сейчас Бубка молчит. А еще раньше не признавал Россию агрессором. Не требовал санкций в российский спорт. Пока весь мир читает новости о Гераскевиче, реакции Бубки нет. Почему нет? Не исключено, что именно Гераскевич в 2023 году поднял вопрос исключения Бубки из НОК из-за бизнеса на временно оккупированных территориях», — отмечает Центр противодействия коррупции.

Не сложились отношения и с новым президентом НОК Вадимом Гутцайтом. Год назад Владислав в интервью «Главкому» рассказывал, что Гутцайт заблокировал его в соцсетях.

Отец Владистава вообще заявлял, что Гутцайт угрожал отправить спортсмена на фронт, если тот будет «непослушным мальчиком».

Но следует заметить, что публично Гутцайт выразил поддержку спортсмену.

«Память о наших Героях — ценнее любых медалей и правил. Влад, вся страна с тобой. Это был твой сознательный и принципиальный выбор — мы его поддерживаем. Потому что речь идет о памяти и уважении украинских спортсменов, чьи жизнь забрала Россия», — написал глава НОК в соцсетях.

«Не предам» — что говорит сам спортсмен

«До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме наравне с другими спортсменами, делавшими подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх.

Не получил никакого объяснения по поводу российского флага, почему не были применены санкции, почему лыжница имеет право выступать с посланием погибшему партнеру за командой, а мы — нет», — возмутился Гераскевич.

Он подчеркнул, что решение МОК аплодируют в России.

© Associated Press

«Меня сняли с соревнований. У меня не будет моего олимпийского мгновения. Их (спортсменов) убили, но их голос настолько громкий, что МОК их боится. Я сказал Ковентри, что их решение отвечает нарративам России», — отметил спортсмен.

Украинец уверен, что именно из-за жертв наших соотечественников, сами Олимпийские Игры могут проходить сегодня.

«Даже когда МОК хочет предать память об этих спортсменах, я их не предам», — подчеркнул Гераскевич.

Спортсмен заявил, что подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Консультирующий Гераскевича юрист Евгений Пронин рассчитывает, что суд рассмотрит дело скелетониста относительно дисквалификации по Олимпиаде-2026 в течение следующих 24 часов.

Его отец и тренер не сдержал слез из-за вопиющего решения МОК. Красочное фото распространили в Сети.

© Associated Press

Бойкота не будет

Украина не будет бойкотировать Олимпийские Игры в Италии из-за дисквалификации Гераскевича.

Журналистка Кристина Бердинских объяснила, почему бойкот всей украинской команды пока неуместен.

Она напомнила, что на Играх выступит Кирилл Марсак, фигурист, родом из Херсона. Ледовую арену, на которой он тренировался в детстве, россияне разбомбили в прошлом году. Его отец в ВСУ воюет на Донецком направлении и именно ему Кирилл посвящает свой номер.

У украинской санкарки Елены Смаги родной брат находится в армии.

«Призвать других украинских спортсменов покинуть соревнования и оставить права на гордость их близких, которые сейчас воюют на фронте, — это плохо», — считает журналистка.

Несмотря на отказ от бойкота, Гераскевич получил неоспоримую поддержку от других украинцев-участников Олимпиады. Украинцы разместили на своих перчатках надписи «помнить — это не нарушение».

© Getty Images

Украинский горнолыжник Дмитрий Шепюк выразил поддержку скелетонисту Владиславу Гераскевичу / © НОК Украины

Санкарша Елена Смага также выразила поддержку Гераскевичу / © Getty Images

Орден от Зеленского и безоговорочная поддержка общества

На дисквалификацию Гераскевича из Олимпиады-2026 уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, наградивший скелетониста орденом Свободы.

«Я благодарю нашего атлета за четкую позицию. Его шлем с портретами погибших украинских спортсменов — это о почете и памяти. Это напоминание всему миру, что такое российская агрессия и какова цена борьбы за независимость. И в этом нет никакого нарушения», — подчеркнул глава государства.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил решение Международного олимпийского комитета.

«МОК запретил не украинского спортсмена, а собственную репутацию. Будущие поколения будут помнить это как момент стыда. Он просто хотел почтить память погибших на войне спортсменов. В этом нет ничего плохого ни по каким правилам или этике», — написал он в соцсети X.

Глава МИД отметил, что МОК систематически игнорировал нарушение России, которое начало три военных вторжения во время Олимпийского перемирия, реализовало масштабную государственную программу допинга, убило 650 украинских спортсменов и повредило 800 спортивных объектов в Украине.

Министр подчеркнул, что в случае россиян запрещать нужно именно их,

Верховная Рада приняла постановление, в котором оценила запрет МОК как проявление поддержки РФ.

Украинские звезды массово поддержали спортсмена и публично поблагодарили его за мужественную позицию. Кто из «селебрити» поблагодарил принципиального спортсмена, мы собрали в этой статье.

Энергетики, шахтеры и машиностроители совершили свои «шлемы памяти» с именами коллег, погибших на рабочих местах после атак РФ. Так они выразили поддержку позиции Владислава Гераскевича.

В свою очередь Monobank объявил, что спортсмен получит премию — 1 млн грн.

Мир спорта также поддержал Гераскевич после дисквалификации на ОИ-2026. Комментарии иностранных спортсменов, поддержавших Гераскевича и выразивших несогласие с позорным решением МОК, мы собрали здесь. В частности, сборная Латвии со скелетона протестовала на решение о дисквалификации.

Сейм Латвии также осудил решение МОК дисквалифицировать скелетониста.

«В то время как Украина продолжает содрогаться под ежедневными обстрелами российских дронов, Гераскевич должен иметь право отдать должное погибшим», — написала британская газета The Daily Telegraph.

Олимпиада вне политики — другие подобные случаи

Заметим, что Гераскевич не единственный украинец, попавший под ограничения на Олимпиаде-2026.

Кроме него, аборона затронула сноубордистку Екатерину Коцарь из-за надписи «Be brave like Ukrainian», а также шорт-трекиста Олега Гандея из-за цитаты украинской поэтессы Лины Костенко «Там где героизм, там нет окончательного поражения».

Гандей и Коцарь были вынуждены подчиниться требованиям международных организаций, однако Гераскевич решил стоять на своем до конца.

Как напоминает «Радио Свобода», в Сочи-2014 во время путинского фарса — Зимней Олимпиады — украинским спортсменам фактически не разрешили черные повязки в знак траура по погибшим «Небесной сотне».

Под ограничения на Олимпиадах попадали не только украинцы.

Так, в Париже-2024 во время Летней Олимпиады афганскую брейкдансера Манижу Талаш из команды беженцев исключили за баннер Free Afghan Women (Свободу афганским женщинам).

Дзюдоист сборной Алжира Фетхи Нурин снялся с Олимпийских игр-2020 после того, как узнал результаты жеребьевки. Ему пришлось бы сразиться со спортсменом из Израиля, а перед тем, по правилам, пожать руки. Нурин подчеркнул, что не будет жать руку израильтянину из-за своей поддержки Палестины.