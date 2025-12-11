Добровольці закінчилися: Кремль готує приховану мобілізацію резервістів

Російський солдат / © Associated Press

Росія, ймовірно, готує приховану мобілізацію резервістів на тлі вичерпання добровольчих ресурсів для продовження війни проти України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на новий указ Володимира Путіна від 8 грудня, який дозволяє призивати невизначену кількість резервістів на обов’язкову службу та проходження військових зборів 2026 року.

Документ не містить жодних обмежень щодо залучення резервістів до бойових дій, що фактично відкриває можливість Кремля використовувати стратегічний резерв як під час зборів, так і після їх завершення.

ISW вважає, що найбільш імовірним є сценарій поступового, непублічного набору резервістів, який дозволить уникнути негативних наслідків широкої мобілізації, але дасть змогу Росії поповнювати війська з меншими витратами та частково замінити тих, кого мобілізували восени 2022 року.

«Прихована мобілізація створює нові політичні ризики для Кремля. Такий крок може спровокувати невдоволення серед населення та посилити внутрішню напругу, оскільки значна частина росіян не готова до участі у війні», — зазначили експерти.

Нагадаємо, експерт Олег Жданов вважає, що зараз Україна перебуває в умовній прикордонній ситуації. На його особисту думку, підсилення мобілізації може мати певні наслідки у суспільстві, а наслідком її послаблення може стати обвал фронту.