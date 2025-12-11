Перша леді Франції зробила скандальну заяву та викликала гнів феміністок: що вона сказала

Брижит Макрон / © Associated Press

Реклама

Перша леді Франції, Бріжит Макрон, спровокувала гучний скандал у країні після того, як її різке висловлювання на адресу феміністок потрапило в соціальні мережі.

Про це повідомляє BILD.

Як повідомляє медіа, інцидент стався за лаштунками комедійного шоу в Парижі. Розмовляючи з коміком Арі Абіттаном, чий виступ раніше того дня був перерваний протестувальницями, Макрон сказала: «Якщо ці тупі с…чки тут з’являться, ми їх виженемо».

Реклама

Зазначається, що фраза, знята на телефон і поширена в Мережі, прозвучала в, ймовірно, жартівливому тоні. Проте вульгарний французький вислів sales connes викликав миттєве обурення. Його значення може варіюватися від «брудні ід…отки» до більш образливих варіантів.

Реакція політичних та громадських кіл була вкрай негативною. Користувачі соцмереж висловлювали розчарування тим, що перша леді підтримує Абіттана, якого активістки звинувачують у сексуальному насильстві, і публічно ображає протестувальників:

«У мене немає слів… Те, що перша леді Франції його підтримує і говорить таке… Я реально можу заплакати», — написала одна із користувачок мережі X.

Читайте також Притула різко відреагував на спроби Полякової потрапити на нацвідбір на "Євробачення" і пояснив чому

Позиція активисток та реакція оточення

Також повідомляється, що протести проти Абіттана організовує рух NousToutes («Ми всі»). Вони звинувачують коміка у зґвалтуванні. Варто зазначити, що справу проти актора було закрито прокуратурою у квітні 2024 року, а рішення підтверджено апеляційним судом у січні 2025 року. Проте після повернення на сцену Абіттан регулярно стикається з акціями протесту.

Реклама

В оточенні Брижит Макрон вже спробували пояснити її слова. Там стверджують, що вона не мала на меті образити всіх феміністок, а її репліка була спрямована лише на критику конкретної акції, яка перервала виступ коміка. Наразі невідомо, яким чином перша леді планує врегулювати конфлікт, але хвиля обурення у Франції не вщухає.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало посла України Євгена Корнійчука для офіційної догани через його коментарі щодо заяв прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу про часті контакти з російським диктатором Путіним.