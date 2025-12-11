- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 2 хв
Чому західні партнери бачать війну очима Кремля — Зеленський пояснив
Зеленський здивований, як фейки Москви спотворюють реальність для партнерів.
Російські вкиди спотворюють бачення західних партнерів про ситуацію на полі бою.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.
«Я іноді дивуюсь, як може бути різне бачення того, що відбувається на полі бою. Наприклад, коли наші військові брифінгують європейців, американців, і коли американців брифінгують російські військові. Чесно кажучи, не розумію, як це може бути, коли доступ до супутників є у всіх цих сторін, і ми отримуємо інформацію від супутників партнерів, а не навпаки. І тим не менш нам треба брифінгувати, нам треба спростовувати іноді великі нісенітниці, тому що абсолютно різне розуміння, що на полі бою відбувається», — дивується глава держави.
За його словами, росіяни працюють інформаційно сильніше за будь-яких партнерів і розповсюджують інформацію, яка не відповідає дійсності, і видають бажане за реальність.
«Я вважаю, що найголовніше — більше працювати військовим на своєму рівні один з одним. Я постійно це підкреслюю нашим військовим — вони повинні щодня працювати з американцями. Щодня розмовляти, щодня говорити, щодня брифінгувати, щодня давати реальну інформацію. Це велика складна робота. Але коли ми показуємо одну й ту саму карту, і нам говорять, що ми в оточенні, а ми говоримо, що вони в оточенні, — я дивуюсь. Я не знаю, як військові між собою спілкуються. Я просто не розумію, як так може бути. Одне й те саме село, і так по-різному ми на це дивимося. Єдиний плюс — ми чуємо одне одного, і час відповідає на ці питання», — сказав Зеленський.
Він додав, що час знову дає підтвердження Америці та іншим партнерам, що російські заяви не відповідають дійсності, а Україна може значно більше, ніж хтось розраховував.
«Це як з Покровськом, який начебто ще влітку „мав бути“ захоплений росіянами, або те, що сказав Путін нещодавно, ніби вони „оточили Куп’янськ“. Просто вони „оточили Куп’янськ“ — і ми отримуємо від партнерів сигнал підтвердити це. Я, чесно, здивований такими питаннями. У всіх, насправді, має бути реальна інформація і особливо у тих, хто має сильні супутники, сильну розвідку, сильні медіа, а не просто орієнтується на те, що „хтось десь сказав“, хтось комусь передав і так далі», — підсумував Володимир Зеленський.
