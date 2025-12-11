Володимир Зеленський / © Associated Press

Російські вкиди спотворюють бачення західних партнерів про ситуацію на полі бою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ у четвер, 11 грудня.

«Я іноді дивуюсь, як може бути різне бачення того, що відбувається на полі бою. Наприклад, коли наші військові брифінгують європейців, американців, і коли американців брифінгують російські військові. Чесно кажучи, не розумію, як це може бути, коли доступ до супутників є у всіх цих сторін, і ми отримуємо інформацію від супутників партнерів, а не навпаки. І тим не менш нам треба брифінгувати, нам треба спростовувати іноді великі нісенітниці, тому що абсолютно різне розуміння, що на полі бою відбувається», — дивується глава держави.

За його словами, росіяни працюють інформаційно сильніше за будь-яких партнерів і розповсюджують інформацію, яка не відповідає дійсності, і видають бажане за реальність.

«Я вважаю, що найголовніше — більше працювати військовим на своєму рівні один з одним. Я постійно це підкреслюю нашим військовим — вони повинні щодня працювати з американцями. Щодня розмовляти, щодня говорити, щодня брифінгувати, щодня давати реальну інформацію. Це велика складна робота. Але коли ми показуємо одну й ту саму карту, і нам говорять, що ми в оточенні, а ми говоримо, що вони в оточенні, — я дивуюсь. Я не знаю, як військові між собою спілкуються. Я просто не розумію, як так може бути. Одне й те саме село, і так по-різному ми на це дивимося. Єдиний плюс — ми чуємо одне одного, і час відповідає на ці питання», — сказав Зеленський.

Він додав, що час знову дає підтвердження Америці та іншим партнерам, що російські заяви не відповідають дійсності, а Україна може значно більше, ніж хтось розраховував.

«Це як з Покровськом, який начебто ще влітку „мав бути“ захоплений росіянами, або те, що сказав Путін нещодавно, ніби вони „оточили Куп’янськ“. Просто вони „оточили Куп’янськ“ — і ми отримуємо від партнерів сигнал підтвердити це. Я, чесно, здивований такими питаннями. У всіх, насправді, має бути реальна інформація і особливо у тих, хто має сильні супутники, сильну розвідку, сильні медіа, а не просто орієнтується на те, що „хтось десь сказав“, хтось комусь передав і так далі», — підсумував Володимир Зеленський.

