"Маємо зцепити зуби": експертка пояснила, який період стане наскладнішим для енергосистеми

Українська енергосистема входить у період максимальної вразливості. Масовані ракетні удари суттєво вичерпали запаси критичного обладнання для ремонту мереж, а найближчі тижні не обіцяють полегшення.

Про це повідомила членкиня Наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька в етері КИЇВ24.

Войціцька наголошує, що графіки відключень змінюються по кілька разів на добу через постійні аварії в електромережах. В Україні виникають і аварійні вимкнення, в тому числі і в Києві. Перехід від повних аварійних відключень до планових графіків вона називає позитивом, адже це дозволило хоча б частково повернути передбачуваність для людей.

Втім, ситуація залишається нестійкою. Середина грудня, за прогнозами експертки, стане найскладнішим періодом:

«Із ударами, які ми зараз маємо, наша енергосистема знаходиться в максимально такому стані вразливості. Середина грудня буде для нас найбільшим викликом. І погодні умови, особливо низькі такі температури, вони будуть додатковим фактором стресу».

Вона підкреслює: якщо удари по інфраструктурі передачі електроенергії продовжаться, українцям доведеться «стиснути зуби» та готуватися до ще складніших умов роботи енергомереж. Однак навіть без атак наступного тижня доведеться знову проходити через аварійні відключення. Експертка додала, що наразі обладнання для ремонту залишилося значно менше.

Нагадаємо, раніше в «Укренерго» зазначили, що в більшості регіонів України до кінця тижня запроваджено три черги споживачів, за якими відбуватимуться планові відключення електроенергії.