Скільки триватимуть жорсткі графіки відключення світла в Україні: експерт відповів

Блекаут

Удари Росії були спрямовані на різні об’єкти критичної інфраструктури: теплові електростанції, підстанції атомних електростанцій, операторів передачі та розподілу електроенергії.

Про це повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев в інтрев′ю для «Телеграф».

На Західній Україні знову під ударом опинилася Бурштинська ТЕС, а також станції вздовж Дніпра та ті, що знімають потужність з Рівненської, Хмельницької та Південно-Української АЕС.

У Київському регіоні постраждала підстанція оператора системи передачі — ПС «Київська» у Макарові. Також удари торкнулися об’єктів у Полтавській області, зокрема у Кременчуцькому районі.

Рябцев пояснив, що наслідком останніх пошкоджень стало посилення графіків відключень.

«Те, що зараз ми маємо три-чотири черги відключення електроенергії відповідно до стабілізаційних графіків для побутових споживачів і цілодобові обмеження потужності для промисловості, підтверджує наявність серйозних пошкоджень,» — зазначив експерт.

Він наголосив, що генерації в Україні недостатньо навіть без огляду на нещодавні удари. Чотири черги відключень — це щонайменше чотири гігавати потужності, яких не вистачає.

Рябцев підкреслив, що головна проблема — це нестача генеруючої потужності, передусім у прифронтових регіонах. Енергетики просто не встигають за декаду між ударами відновлювати все пошкоджене.

«Скільки можна ремонтувати Придніпровську ТЕС? Чи скільки можна ремонтувати Бурштинську? Є об’єкти, які пошкоджені, тобто знищені вщент. А чим їх замінити, наприклад, на Дніпропетровщині, яка є найбільшим споживачем електроенергії в Україні? Чесно кажучи, не можу пояснити, чим і як,» — сказав експерт.

Що потрібно для скорочення відключень

За словами Рябцева, зменшити цю нестачу потужності можна лише встановлюючи малі енергетичні установки, передусім у постраждалих регіонах, щоб хоча б частково компенсувати чотири гігавати дефіциту. Енергетики мають резерви обладнання для ремонтів у «Укренерго» та «Обленерго», але цього недостатньо без підтримки уряду.

Рябцев закликав владу вирішити проблему заборгованості в 70 мільярдів гривень на ринку, створити стимули для встановлення малих енергоустановок та скоротити роздуті переліки захищених споживачів.

«Скільки триватимуть такі жорсткі графіки відключень? Доти, поки не буде компенсовано втрачену потужність,» — резюмував експерт.

Нагадаємо, що внаслідок чергової масованої нічної атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України «Укренерго» змушене було застосувати аварійні відключення у низці областей. Станом на ранок 9 грудня зафіксовано збільшення споживання електроенергії, що ускладнює ситуацію та підвищує навантаження на пошкоджену систему.

Через удари РФ без електропостачання залишилися споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.