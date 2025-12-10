Путін уже хоче не лише Донбас, а й "Новоросію" — Портников про нову загрозу для України

Володимир Путін / © Associated Press

Останні заяви Володимира Путіна свідчать, що Кремль знову повертається до концепції так званої “Новоросії” — і це означає новий етап територіальних зазіхань на Україну.

Про це заявив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников.

Під час пресконференції у Нью-Делі Путін заявив про “неминучість звільнення Донбасу та Новоросії” російською армією. Це стало контрастом до недавньої кремлівської риторики, де він вимагав лише виведення українських військ із частини Донецької області й називав це ключовою умовою припинення війни.

Портников наголошує: поява терміну “Новоросія” в словнику російського президента — тривожний сигнал. Адже в США останнім часом ведуться перемовини, під час яких американські дипломати нібито наполягають на пошуку компромісів щодо врегулювання війни, а Дональд Трамп відкрито говорив про необхідність виведення українських військ з Донбасу.

Навіщо Путін підняв тему “Новоросії” зараз

За словами Портникова, є кілька причин:

1. Переговори він сприймає як слабкість Заходу. Путін традиційно вважає будь-який дипломатичний діалог ознакою слабкості. Якщо США справді тиснуть на Київ щодо відведення військ, то Кремль бачить шанс розширити свої вимоги — тепер уже й на інші українські регіони.

2. “Новоросія” дає безмежні можливості для нових претензій. Цей термін не має чітких меж.

Путін може:

оголосити “Новоросією” окуповані частини Херсонської та Запорізької областей;

вимагати виведення українських військ з цих територій;

або “заморозити” конфлікт, залишивши загрозу повторного вторгнення як постійний інструмент тиску на Україну.

3. Кремль може вигадати нові “народи”, як це робив 2014 року. Путін і раніше апелював до “подарунків більшовиків” та права “народів України” на самовизначення. Так створювали “народ Донбасу”. За аналогією можуть виникнути “народи” інших окупованих регіонів — з подальшими “референдумами” та анексією.

Портников нагадує: саме такий сценарій Кремль планував 2014 року, а також у 2022-му, коли Янукович і Медведчук мали оголосити “незалежність” низки областей для їх швидкого “приєднання” до РФ.

Плани Кремля не змінилися — лише тактика

Хоча швидкий захоплення України провалився і в 2014-му, і у 2022-му, Путін не відмовився від первісної мети. Тепер він робить ставку на довгу війну на виснаження, а не на блискавичний наступ.

Портников наголошує: згадка “Новоросії” саме зараз свідчить, що Путін вважає США готовими до поступок і намагається розширити список своїх вимог.

Мирний процес? Для Путіна його не існує

Оглядач підкреслює: попри всі заяви про відновлення переговорів, Кремль не бачить жодної “мирної формули”.

Навпаки — візити американських емісарів він використовує лише для затягування часу, продовження війни та висунення нових ультиматумів.

Раніше російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що цивільні, які не змогли або не захотіли залишити окуповані міста, нібито “зустрічають російських солдатів словами “ми чекали на вас””.