Наречений Даші Квіткової підтримав її на особливій події й замилував романтичним фото

Наречені не приховували почуттів на публіці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Володимир Бражко й Даша Квіткова

Український футболіст Володимир Бражко підтримав свою наречену, блогерку Дашу Квіткову у відповідальний для неї день.

Так, нещодавно відбулася благодійна подія «Під подушкою», яку організувала інфлюенсерка у Києві. Метою заходу став збір коштів для дітей, хворих на рак. Даша зібрала зірок і організувала різноманітні активності, аби привернути увагу небайдужих й закликати донатити. Серед присутніх також можна було помітити нареченого блогерки.

Після благодійного івенту Володимир присвятив коханій допис в Instagram. Зокрема, опублікував їхнє миле романтичне фото, де міцно пригортає обранцю, і виказав їй свої почуття та підтримку.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

«Для мене честь бути поруч у день, який так багато для неї значить», — мило написав Бражко.

У коментарях Даша залишила два емоджі — один розчулений, а інший у формі залатаного серця. Решта ж коментаторів зазначили, що пишаються жіночим щастям блогерки і присутністю у її житті такої опори.

До речі, на цьому ж заході був присутній і син Даші Лев. А також його батько, ексчоловік блогерки Нікіта Добринін. І ведучий нещодавно розповів про зустріч з Володимиром Бражком і які між ними стосунки склалися насправді.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова реагувала на чутки про шлюб з футболістом і чи дійсно вже офіційно заміжня.

